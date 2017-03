Almere City wint bij nummer drie Jong PSV

ALMERE – Almere City heeft na drie wedstrijden op rij niet gewonnen te hebben weer eens gewonnen. In Eindhoven werd het tegen Jong PSV 0-1 door een kopbal van Calvin Mac-Intosch.

Almere City en Jong PSV waren het eerste half uur behoorlijk aan elkaar gewaagd. Het was vooral combinatievoetbal dat beide ploegen lieten zien, maar echte grote opgelegde kansen kwamen daar niet uit voort. Op een schot van Soufyan Ahannach namens de Almeerders en een schuiver van Sam Lammers van Jong PSV na gebeurde er niet veel. Het was zoeken naar een opening of profiteren van een fout van de ander. Als één van de twee al gebeurde was het vervolgens te slordig om echt tot gevaar te komen.

De ploeg van trainer Jack de Gier had het laatste kwartier van de eerste helft wel een licht veldoverwicht, maar het lukte de spelers nog steeds niet om door de defensie van de Eindhovenaren te komen en dus bleef het combineren zonder gevaar. Helemaal omdat City-aanvallers Ahannach, Sherjill Mac-Donald en Rick ten Voorde niet echt in staat waren om de boel met een individuele actie open te breken en dat overigens ook niet probeerden.

Vrij inlopen

Na de pauze was de eerste mogelijkheid voor Jong PSV. Lammers kon vrij inkoppen, maar zijn bal ging net over. Een kleine tien minuten later waren de Almeerders dichtbij de openingstreffer. Maar bij een scrimmage wist Ahannach de bal niet door het bos van spelers op het doel te krijgen terwijl doelman Luuk Koopmans niet meer op doel stond doordat hij eerder uitweek naar de zijkant. Daar had meer ingezeten, maar de Eindhovenaren verdedigden het doel goed op het moment dat hun keeper niet meer in positie stond nadat Mac-Intosch hem met een schot naar de grond dwong.

Weer tien minuten later was het Mac-Intosch die de score opende uit een hoekschop. Hij kwam vrij inlopen en kopte de bal via de handen van Koopmans in het net. De verdediger kopte daarbij bijna identiek als vorige week tegen MVV toen hij ook scoorde. Het kon ook haast niet anders dan dat de treffer uit een standaardsituatie viel, want net als de eerste helft hielden de ploegen elkaar voetballend in evenwicht.

Direct na de openingstreffer was Jong PSV dichtbij de gelijkmaker, maar Kenneth Paal schoot de bal vanaf de zijkant naast het doel. Het was voor de thuisploeg wel het startsein om met een hoger tempo te gaan spelen. Dat lukte, maar daardoor ontstond ook er meer ruimte voor de Almeerders. Lammers kreeg tien minuten voor tijd nog een kopkans op de gelijkmaker, maar die ging via een Almeers been net naast. Het was voor City in die fase vooral van belang om niet opnieuw een voorsprong weg te geven. Iets dat vorige week in Maastricht twee keer gebeurde en dus was het de laatste tien minuten alle hens aan dek. Ook omdat Jong PSV centrale verdediger en oud-City-speler Pablo Rosario mee naar voren schoof.

Het lukte de Almeerders echter om het doel schoon te houden en de Eindhovenaren wisten er niet echt slotoffensief uit te persen en dus won City van de nummer drie van de Jupiler League. Maandag is FC Dordrecht de tegenstander in Almere. City staat na vrijdagavond nog zevende, maar pakt dus in de eerste twee wedstrijden van de vierde periode vier punten en met wedstrijden tegen FC Dordrecht, Achilles’29 en Telstar voor de boeg is daarin best nog wat mogelijk.