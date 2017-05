Almere City wil puzzel met winst afsluiten

ALMERE – De puzzel die nacompetitie heet kan nog op allerlei manieren worden gelegd. Feit is dat de stukjes vrijdagavond na de laatste ronde in de Jupiler League pas definitief zijn gelegd en dus kan er momenteel worden gespeculeerd. Almere City moet vrijdagavond in eigen huis tegen NAC.

,,Natuurlijk hebben we een voorkeur. We willen het liefst op de zesde plaats eindigen. Dan ontlopen we Cambuur, toch de ploeg in vorm, slaan we de eerste ronde over en spelen we volgende week donderdag en de zondag daarna in de tweede ronde tegen FC Volendam, maar dan moeten we dus wel van NAC winnen. Mocht dat niet lukken dan wordt het maandag en vrijdag tegen Helmond Sport als MVV minimaal een punt pakt tenminste bij RKC. Laten we maar van onze eigen kracht uitgaan en zorgen dat we winnen. Dat lijkt me het makkelijkste. Het is toch afwachten en mij maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. We moeten gewoon alles zien te winnen”, somt verdediger Lars Nieuwpoort donderdag na de laatste groepstraining richting de wedstrijd van vrijdag op.

Kortom het kan nog alle kanten op. Puzzelen was het ook voor City-trainer Jack de Gier. Met Tom Overtoom, Damon Mirani, Calvin Mac-Intosch, Sven Braken, Abdel Metalsi en Javier Vet als geblesseerden mist hij een hele lijst aan potentiële basisspelers. Naar het zich laat aan zien gaat hij met Chiel Kramer op doel, Paul Quasten, Lars Nieuwpoort en Faris Hammouti, huurling van Feyenoord die in de winterstop overkwam en sindsdien voornamelijk in Jong heeft gespeeld, en Kees van Buuren in de verdediging spelen. Op het middenveld begint hij dan met Gaston Salasiwa, Yener Arica en Jeffrey Rijsdijk en de aanval zal bestaan uit Soufyan Ahannach, Sherjill Mac-Donald en Rick ten Voorde. ,,Natuurlijk is die lijst van geblesseerden behoorlijk en je moet niet te lang nadenken over wat en hoe de competitie was verlopen als iedereen fit was gebleven. We moeten het met de fitte spelers doen en verder moeten we ons spel niet aanpassen. Dat gaan we tegen NAC ook niet doen. We willen dus voor rust voorkomen en het daarna afmaken. Met winst heb je toch het beste scenario en dus is het vrijdag eigenlijk al gewoon een finale. Het zal nog moeilijk genoeg worden, maar met deze spelers moet het ook kunnen. Daar ben ik echt van overtuigd”, aldus De Gier.

Interesse

Voor de 22-jarige Nieuwpoort breken naast de spannende slotfase in de competitie ook interessante tijden aan als het gaat om het volgend seizoen. Hij is in gesprek met City en wil zich er nog niet te veel mee bezighouden, maar ontkennen dat er van meerdere clubs interesse is kan hij niet. ,,Zeker. Er hebben zich meerdere club uit de Jupiler League gemeld. Super tof natuurlijk, maar we hebben nog niet verder gesproken en er is dus ook nog niets concreet. Daarbij heb ik het hier bij Almere ook gewoon echt goed naar mijn zin. Het is een hele fijne club en de spelersgroep is ook goed. Dat scheelt echt hoor, want daardoor gaat het gewoon goed. Het is een luxe voor mij, dat realiseer ik me, en in mijn achterhoofd speelt het natuurlijk, maar ik heb nog even de tijd. Eerst van NAC winnen en dan zien waar we terecht gaan komen en hoe ver we komen in de nacompetitie. Ik denk dat we nog wel eens kunnen gaan verrassen. Ja, dat meen ik serieus. Ik denk dat wij namelijk van iedereen kunnen winnen. Helemaal als er straks weer wat geblesseerden fit zijn. Let maar op”, waarschuwt de verdediger met een lach.

Veiligheid

Van NAC Breda is bekend dat zij doorgaan veel supporters meenemen naar uitwedstrijden. Voor de bezoekers geldt een verplichte autocombi, de kaartjes moeten dan zijn besteld en die worden dan onderweg op een afgesproken plek uitgedeeld. Daarnaast zijn de kassa’s in Almere ook open, maar daar mogen supporters uit Brabant dan geen kaartjes kopen. ,,Het zou kunnen dat er NAC-supporters proberen om hier een kaartje te kopen, maar dat mag dus niet en dus houden we daar extra toezicht op. Hoe wil ik niet zeggen, maar het is niet de bedoeling dat hun supporters tussen die van ons komen te zitten”, zo zei Jordy haak van Almere City.