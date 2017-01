Almere City wil duizend seizoenkaarthouders

ALMERE – Voetbalclub Almere City hoopt aan het eind van dit jaar duizend seizoenkaarthouders te hebben. Die ambitie sprak directeur John Bes woensdagmiddag uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de voetbalclub in de Jupiler League. Momenteel heeft de club 641 seizoenkaarthouders.

,,Uiteraard is onze sportieve ambitie dat we het altijd beter willen doen dan een afgelopen jaar. Voor dit seizoen houdt dat in dat we hoger willen eindigen dat plaats acht. Op dit moment staan we echter zesde en dan vind ik het vreemd om te zeggen dat je aan het eind van het seizoen eigenlijk zevende wil worden. Duidelijk is dat het sportief dus goed gaat, maar maatschappelijk en als het gaat om bezoekersaantallen willen we ook beter. Vorig jaar hadden we 293 seizoenkaarthouders dus de groei is er en we denken dat we duizend kunnen halen”, gaf Bes woensdagmiddag aan. ,,Maatschappelijk hebben we ook het project Almere en the City en daarmee hebben we afgelopen jaar tien projecten gedaan en tweeduizend Almeerders bereikt. Voor dit jaar hopen we drieduizend Almeerders te bereiken door nog meer activiteiten te organiseren.”

De Gier

Bes gaf tijdens de receptie ook aan dat de club momenteel in gesprek is met trainer Jack de Gier over een contractverlenging. Het contract van de oefenmeester loopt na dit seizoen namelijk af en beide partijen hebben aangegeven dat graag te verlengen. ,,Ik denk dat we er uit gaan komen, maar ik moet er eerst nog over in overleg met de raad van commissarissen. Dat overleg staat voor volgende week gepland dus ik hoop en denk dat we er daarna wel uit gaan komen.”

Almere City begint vrijdag aan het tweede deel van de competitie met de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Die ploeg staat momenteel vierde in de Jupiler League.