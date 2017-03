Almere City wil contracten Overtoom en Mirani openbreken

ALMERE – Almere City FC wil de contracten van Tom Overtoom en Damon Mirana openbreken en verlengen. Beide spelers hebben nog een overeenkomst tot en met volgend seizoen, maar de club wil ze graag langer aan zich binden, zo zei trainer Jack de Gier donderdag na afloop van de laatste training richting de uitwedstrijd van vrijdag tegen Achilles’29.

,,Daarnaast zijn we ook met Lars Nieuwpoort en Gaston Salasiwa in gesprek. Hun contract loopt af en dat willen we graag verlengen. Ook met Sven Braken lopen er gesprekken, maar die zijn al langer bezig. Hij is nog altijd geblesseerd en we zijn de gesprekken met hem gestart omdat we hem vertrouwen willen geven. Daarna gaan we met de andere spelers om tafel die we er graag bij willen houden”, aldus De Gier. Met de momenteel geblesseerde Paul Quasten, van wie het contract ook afloopt, is De Gier nog niet in gesprek. ,,We zijn begonnen met de spelers die we er het liefst bij hebben. Daarna zien we wel verder”, zei de oefenmeester over het nog niet praten over verlenging met de verdediger Qausten.

Rode lantaarn

Vrijdag bij de nummer laatste in de Jupiler League kan De Gier wel weer beschikken over Yener Arica. De van een schouderblessure teruggekeerde aanvallende middenvelder liet zich tijdens de training donderdag erg positief gelden. ,,Dat is erg prettig om te zien. Hij zit morgen dan ook bij de wedstrijdselectie. Ik denk niet dat hij al direct gaat spelen, maar ik moet de opstelling nog bekend maken aan de spelersgroep dus daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Duidelijk is wel dat Jeffrey Rijsdijk er niet bij kan zijn. Hij viel maandag tegen FC Dordrecht (3-0 winst, red.) uit met last aan zijn hamstring. Daar heeft hij nog steeds last van. Het is nog een beetje stijf dus die gaat niet mee. Daarnaast zijn Arsenio Valpoort en Sven Braken er uiteraard nog niet bij. Met Braken gaat het overigens goed. Hij traint al weer iets op het veld”, zo gaf De Gier aan over wie vrijdag in Groesbeek niet tot zijn beschikking heeft.

Na de wedstrijd van vrijdag heeft Almere City een weekend vrij vanwege interland voetbal. Achilles kan dus een lekker begin zijn van die week zonder wedstrijd. ,,We mogen natuurlijk geen enkele ploeg onderschatten en het zou fijn zijn voor de stand in de periode als we morgen winnen. Dan komen we namelijk op tien punten uit vier wedstrijden en dan ga je toch lekkerder die week zonder wedstrijd in. Zij hebben het op het moment als nummer laatste zwaar dus ik denk en vind eigenlijk ook dat we daar ’gewoon’ moeten winnen.”