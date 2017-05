Almere City verliest van NAC Breda en moet eerste ronde play offs spelen

ALMERE – Almere City heeft vrijdagavond redelijk kansloos in eigen huis met 2-0 verloren van NAC Breda. Door het verlies moet City maandag de eerste ronde van de nacompetitie in Brabant tegen Helmond Sport spelen. Vrijdag volgt dan de thuiswedstrijd.

De wedstrijd kende een zeer rommelig eerste kwartier. Beide ploegen probeerden wel tot een aanval te komen, maar raakten de bal vaak al kwijt voor die al bij het eindstation was en er gevaar kwam. Het was dan ook redelijk onverwacht dat de gasten na een kwartier spelen op voorsprong kwamen. Het was Thomas Agyepong die de bal na een ingooi meenam, Gaston Salasiwa simpel omspeelde en de bal vervolgens keurig in de bovenhoek via de paal over doelman Chiel Kramer binnen draaide. Schitterende goal, maar totaal onverwacht.

Tot die tijd was het dus vooral heel slordig. City kreeg daarna via Sherjill Mac-Donald een mogelijkheid, maar die strandde op keeper Jorn Brondeel. Een paar minuten later was Cyriel Dessers aan de andere kant dichtbij de 0-2, maar Kramer kon de bal met de vuist net op tijd wegwerken. Ondanks dat het nog steeds slordig was brak de openingstreffer het duel wel open.

Vorm

City bleef echter slordig, verloor de bal daardoor te snel en moest dan weer snel schakelen. NAC bleef echter ook niet al zuiver spelen. Toch kwamen de gasten nog voor rust op 0-2. Het was in de veertigste minuut Giovanni Korte die een prima hoekschop van Manuel Gracia Alonso bij de eerste paal achter Kramer kopte. Daarmee werd de ruststand bepaald en duidelijk was dat City niet in goede doen is en de vorm lijkt daarbij duidelijk te ontbreken.

Die vorm was na rust ook niet terug na rust en dus waren het de gasten die redelijk eenvoudig het eerste kwartier na rust op zoek konden naar meer. City was gewoon niet bij machte om het de Brabanders echt moeilijk te maken. Het lukte gewoon niet om kansen creëren. Iets de Almeerders eigenlijk in eigen huis altijd wel lukte, maar nu ontbrak het vooral aan openingen vinden.

Een opening vond na bijna zeventig minuten spelen wel Yener Arica. De Almeerse middenvelder schoot een vrije trap vanaf een meter of 25 vol op de paal. De opening was er dus, maar het was niet doeltreffend. Het had de wedstrijd in ieder geval weer wat elan kunnen geven, want dat ontbrak er op dat schot op de paal na ook aan.

Dat elan kwam na dat schot overigens wel een beetje terug. City ging iets meer aandringen en drong de gasten daarbij wel verder terug. Kansen leverde dat niet op. NAC nam het spel daarna weer over en kon redelijk simpel uitspelen.

Domper

Dat City met invallers Jasper Waalkens, Dyllan Lanser en Faris Hamouti, die in de basis begon, in de basis eindige gaf ook wel een beetje het onvermorgen van de ploeg aan. De waslijst aan geblesseerden met Sven Braken, Tom Overtoom, Javier Vet, Abdel Metalsi, Calvin Mac-Intosch en Arsenio Valpoort is gewoon te lang en dan wordt er te veel kwaliteit gemist. Het is te hopen dat er maandag in de eerste ronde van de nacompetitie tegen Helmond Sport weer enkele spelers terug keren, want anders gaan de Almeerders het daar heel lastig krijgen en dreigt het seizoen met vele mogelijkheden als een domper te eindigen.