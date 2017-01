Almere City speelt gelijk tegen FC Volendam

ALMERE – Het is Almere City ondanks een prima eerste helft met genoeg mogelijkheden om uit te lopen niet gelukt om te winnen van FC Volendam. Vrijdagavond werd het in Almere uiteindelijk terecht 2-2.

De Almeerders begonnen super aan de eerste wedstrijd na de winterstop. Het eerste schot op doel was namelijk direct raak. Na acht minuten spelen, Volendam had al een mogelijkheid gehad, schoot Gaston Salasiwa vanaf een meter of 25 hard achter keeper Hobie Verhulst en daarmee begon de ploeg van trainer Jack de Gier prima. En uit die pauze was City met het vertrek van aanvoerder Kaj Ramsteijn, de blessure van Kees van Buuren, hij had opnieuw last van een hamstring en het bericht dat spits Sven Braken opnieuw wordt geopereerd, toch niet helemaal ongeschonden gekomen.

Ruim een kwartier na de openingstreffer kregen de gasten de eerste grote kans. Bert Steltenpool kopte echter over nadat de Almeerse doelman Chiel Kramer bij een hoekschop misgreep. In die fase drukte Volendam iets meer en daaruit kwam dus deze kans en een paar minuten later kreeg Jeffrey Rijsdijk namens City een schotkans en de wedstrijd tussen de nummer zes, Almere, en de nummer vier van de Jupiler League kende daarmee een open en leuke openingsfase.

Die open wedstrijd bleef het en de eerste kans daarna, na iets meer dan een half uur spelen, was voor Soufyan Ahannach, maar zijn schot na een hoekschop vanaf de rand van de zestien werd van de lijn gehaald. Dat de gasten na 41 minuten dan ook via Kevin Visser de gelijkmaker scoorde maakte de wedstrijd alleen nog maar leuker. Voor de Almeerders was dat even zuur, want het stond tot die tijd goed in de verdediging en hier stond Visser toch echt te vrij en dat het nog geen twee minuten later 1-2 werd via Steltenpool uit opnieuw een hoge voorzet was helemaal zonde. Het bleek in die paar minuten maar dat de Almeerders de doelpunten nog altijd te makkelijk tegen krijgen. En met het vertrek van Ramsteijn en de blessure van Van Buuren was het eigenlijk nog kwetsbaarder als voor de winterstop.

Moeite

Na de pauze stond Volendam verdedigend beter en had Almere moeite met het spel te maken en dus was er niet veel meer over van de leuke eerste helft met kansen over en weer. Tot City er in de 65e minuut via Paul Quasten op links een keer goed doorkwam. Quasten werd vervolgens niet aangepakt en hij kon doorlopen tot bijna bij de eerste paal, hij legde de bal goed terug op de meegelopen Rijsdijk en die tikte eenvoudig binnen.

Het brak de wedstrijd weer een beetje open. Beide ploegen wilden duidelijk niet verliezen en de beste papieren leken voor de thuisploeg. Die hadden namelijk een licht veldoverwicht. Lars Nieuwpoort was een kwartier voor tijd dichtbij een treffer, maar zijn schuiver in een scrimmage belandde op de paal en dus bleek het nog gelijk. In de blessuretijd kreeg invaller Jasper Waalkens nog een schotkansje, maar die werd gekeerd door Verhulst en bleef het 2-2. Iets waar beide ploegen niet echt iets meer opschieten.

Lees woensdag meer in de papieren editie van Almere Vandaag.