Almere City speelt gelijk in Maastricht

ALMERE – In Maastricht heeft Almere City met 2-2-gelijkgespeeld tegen MVV waarbij alle doelpunten na rust vielen. Door de puntendeling staan de Almeerders op de zevende plaats in de Jupiler League.

MVV maakte de eerste helft het spel en City liet zich eigenlijk tot op de eigen helft terugzakken en ving de Maastrichtenaren daar op. De Almeerders speelden met Jeffrey Rijsdijk als centrale spits omdat Sherjill Mac-Donald deze week ziek was geweest en nog niet fit genoeg was om te spelen. Op het middenveld speelde daarom Javier Vet, maar met de afwezigheid van de aanvallers Mac-Donald, Arsenio Valpoort, die raakte deze week geblesseerd aan een hamstring en is waarschijnlijk zeker zes weken niet inzetbaar, en tel daarbij de al langere afwezigheid van Yener Arica en Sven Braken bij op en het mag duidelijk zijn dat er bij City behoorlijk wat aanvallende kwaliteiten niet aanwezig waren.

En dat die aanvallers niet speelden was te merken, want City kreeg in de eerste helft nauwelijks iets dat op een kans leek. MVV kreeg er twee, maar één keer redde doelman Chiel Kramer en de tweede kans net voor rust werd door Thomas Verheydt net naast gekopt. Veel meer dan dat MVV werd opgevangen en City daarna de lange bal speelde, en vervolgens net zo snel verloor, gebeurde er niet in de eerste helft.

Voorsprong

Na rust bracht trainer Jack de Gier aanvaller Sylvester van der Water in plaats van Javier Vet, die al geel had en dat bracht in de beginfase direct een doeltreffende aanvallende. Van der Water kreeg de bal namelijk van Soufyan Ahannach, die de bal van een tegenstander afpikte, de invaller speelde een mannetje uit en zette vervolgens met een bal door het midden Rick ten Voorde vrij voor keeper Bo Geens. Ten Voorde schoot daarna direct goed diagonaal binnen en City begon daarmee prima aan het tweede bedrijf nadat het in de eerste helft dus geen kansen kreeg.

In het kwartier daarna probeerde de thuisploeg de Almeerders onder druk te zetten en dat lukte ook aardig. Het leverde een schot, een kopbal en nog een schot op, maar de afwerking was steeds niet goed of Kramer kon nog bij de bal. MVV speelde daarbij veelvuldig de lange hoge bal op Verheydt en die probeerde dan de inkomende spelers te bedienen. Dat lukte echter niet vaak doordat de Almeerders heel compact verdedigden en ze in de verdediging vaak een mannetje meer vrij hadden die de bal dan kon oppikken. Toen Verheydt na zeventig minuten uit het veld werd gehaald was dat gevaar echter ook geweken. Helemaal omdat invaller Emrullah Güvenç een stuk kleiner is.

Onbegrijpbaar was het dan ook dat Güvenç nog geen drie minuten later een vrije trap helemaal vrijstaand kon binnen koppen. Het centrale duo Damon Mirani en Calvin Mac-Intosch stond niet eens in de buurt en zo werd een voorsprong, zoals wel vaker dit seizoen, wel heel makkelijk weggegeven. Nog geen vier minuten later kwamen de Almeerder echter weer voor. Een kopbal van Mac-Intosch kwam via de binnenkant van de paal achter Geens en daarmee maakte de verdediger het tegendoelpunt weer min of meer goed.

Vier minuten voor het einde kwam MVV weer langszij en weer ging er een foutje aan vooraf. Dit keer was het Kees van Buuren die de bal niet goed raakte en daar profiteerde Joeri Schroijen van. Hij krulde de bal vervolgens keurig de bovenhoek in en gelijkmaker stond weer op het scorebord.

In de slotfase werd Rijsdijk nog onderuit gehaald in de zestien, maar ondanks de protesten zag de Belgische scheidsrechter Lothar D’Hondt er niets in. In de laatste paar minuten probeerden de beide ploegen nog wel iets, kreeg City nog een hoekschop, maar dat leverde niets meer op en dus kreeg het duel geen winnaar.

Volgende week moet City naar Jong PSV.