Almere City Run gaat samenwerking aan met Streetart Festival

ALMERE – De Almere City Run gaat komend jaar een samenwerking aan met het Streetart Festival. ,,Met het clusteren van evenementen komen stevigere festivals tot stand”, aldus directeur Nik Smit van Almere City Marketing. Bestaande festivals ondersteunen en evenementen samenvoegen zijn voor Almere City Marketing de overwegingen voor de grote evenementen in 2017. ,,Het evenementenbudget is komend jaar niet gegroeid, dus we hebben deze keuzes moeten maken.”

Al zes jaar worden de pleinen en straten in Almere centrum tijdens het Streetart Festival opgesierd met 3D-tekeningen. Voor komend jaar betekent de samenwerking met de Almere City Run, die op 18 juni (Vaderdag) wordt gehouden, dat er ook kunstwerken in de omgeving van het finishterrein komen en langs het loopparcours door het winkelcentrum.

,,Deze koers hebben we enkele jaren geleden ingezet met het samenbrengen van de Midland Classic Show en diverse kookdemonstraties van streekproducten tijdens de Streekparade”, aldus Smit. ,,Voor komend jaar wordt dat op zondag 24 september gehouden. We verwachten met de bundeling van de ACR en het Streetartfestival in het voorjaar tot een soortgelijke succes te komen. Sport ontmoet hier cultuur.”

Grote evenementen in 2017 zijn verder onder meer het Bevrijdingsfestival, het EK en NK hele triatlon tijdens de Challenge Almere-Amsterdam, de Eredivisie Zeilen, de Almere Regatta, de Libelle Zomerweek, strandfestival ZAND, de tweede editie van het Wereldfestival Almere en het traditionele Almere Haven Festival. Wie wil weten welke evenementen wanneer plaatsvinden, kan bij VVV Almere aan De Diagonaal 199 een gratis bureaukalender ophalen.