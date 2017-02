Almere City onderuit tegen Cambuur

ALMERE – Het bekende ’je moet jezelf belonen als het kan’ zal vrijdagavond nog wel een paar keer bij Almere City voorbijkomen. De ploeg verloor namelijk in eigen huis met 1-0 van SC Cambuur en dat kwam vooral omdat de Almeerders hun kansen niet verzilverden.

De gasten uit Leeuwarden hadden zich duidelijk ingesteld op het spel van de thuisploeg. De Friezen begonnen namelijk met flink wat druk naar voren. Liet FC Den Bosch de ploeg van trainer Jack de Gier vorige week nog lekker frank en vrij voetballen dit keer was dat er niet bij. Dat leidde het eerste half uur in één dikke kans voor de gasten, maar Omar el Baad schoot de bal vanuit de volley met de binnenkant van zijn schoen over.

Doordat Cambuur vroeg stoorde was de beginfase redelijk rommelig. City moest het toelaten en speelde waar nodig de lange bal en gokte daarnaast op schoten uit de tweede lijn. Tom Overtoom kon één keer uithalen, maar zijn schot werd door doelman Harm Zeinstra verwerkt. Meer gevaar was er het eerste half uur en het kwartier daarna niet, maar duidelijk was wel dat beide ploegen aan elkaar gewaagd waren. Cambuur was overigens op die ene volley na ook niet echt gevaarlijk.

Aanspraak

In de eerste tien minuten na rust kreeg City een viertal goede kansen. Twee uit een hoekschop, een schot en een voorzet die net niet werd binnen getikt. De Almeerders kwamen duidelijk met drang naar voren uit de kleedkamer en Cambuur had niet meer de intentie om echt druk uit te oefenen en dus had City in die fase het meeste recht op de openingstreffer.

En zoals zo vaak krijg je dan juist een tegendoelpunt. Bij een scrimmage voor de goal van keeper Chiel Kramer, het eerste gevaar van de tweede helft namens de Friezen, was het invaller Tarik Tissoudali die scherp was en tegen de verhoudingen in de score opende.

In de twintig minuten daarna was het vooral van beide ploegen de duel opzoeken en proberen openingen te vinden. Dat lukte niet echt en De Gier probeerde daar via een aanvallende wissel, Sylvester van der Water voor Kees van Buuren, een opening in de creëren. Die was vijf minuten later dichtbij, maar ook weer heel ver weg. Hij kon namelijk vrij inschieten na een crossbal die in de zestien terecht kwam, maar hij schoot heel onbeholpen heel hoog over.

Twee minuten voor tijd kreeg Rick ten Voorde nog de kans op de gelijkmaker, maar zijn kopbal ging centimeters naast. Het was het allemaal net niet bij de Almeerders en dus was Cambuur de gelukkige winnaar van het duel dat eigenlijk een gelijkspel had verdiend.

Volgende week spelen de Almeerders weer thuis. Dan is FC Oss de tegenstander.