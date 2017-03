Almere City moet winnen om niet achter te raken

ALMERE – Almere City moet het gat op de ranglijst met de ploegen die boven de Almeerders staan niet te groot laten worden. En dus is winst vrijdag in Eindhoven tegen nummer drie Jong PSV noodzakelijk.

De Almeerse ploeg van trainer Jack de Gier staat nu zevende en heeft zes punten minder dan de Eindhovenaren. ,,Je ziet dat er ploegen in de top van de ranglijst zijn die af en toe punten verspelen. En dat hebben wij eigenlijk ook gedaan de laatste weken. Tegen Cambuur en FC Oss moeten we eigenlijk winnen en tegen MVV spelen we gelijk. Daar kan ik nog mee leven, maar dat we maar een punt halen tegen Oss en verliezen tegen Cambuur eigenlijk niet. Daardoor staan we op de ranglijst nu iets achter. Om dat te zorgen dat er niet een scheiding ontstaat moeten we dus winnen. Dan blijven we namelijk bij en dat is toch wel belangrijk”, aldus De Gier donderdag na de training.

In de laatste wedstrijd tegen MVV werd de winst eigenlijk weggegeven doordat de tegendoelpunten te makkelijk gescoord konden worden. Iets dat volgens De Gier nog eens goed is bekeken in de nabespreking. ,,Bij de 1-1 staan we met acht tegen vier in de zestien en nog mag de kleinste man van het veld binnenkoppen. Daarna zie je bij de 2-2 dat we met drie man op de bal en die ene tegenstander vliegen. Dat doen we dan goed, maar vervolgens wordt er een verkeerde keuze gemaakt en kan hij de bal alsnog binnenschieten. Daar moeten we toch scherper zijn. Daar hebben we het zeker over gehad in de nabespreking.”

De Gier kan vrijdag in Eindhoven in ieder geval weer beschikken over Sherjill Mac-Donald. De aanvaller was er in Maastricht afgelopen vrijdag niet bij omdat hij nog herstellende was van een griepje. Sven Braken, Arsenio Valpoort en Yener Arica zijn er nog niet bij. Arica trainde donderdag al wel weer mee met de eerste selectie, maar is nog niet fit genoeg om al te beginnen of op de bank te zitten.