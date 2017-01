Almere City legt Valpoort voor 1,5 seizoen vast

ALMERE – Almere City FC heeft Arsenio Valpoort voor anderhalf seizoen vastgelegd, zo laat de club woensdagmiddag weten. Valpoort komt transfervrij over van Betian Jerusalem.

Valpoort is een 24-jarige aanvaller die in het verleden onder meer bij Heerenveen, PEC Zwolle en RKC Waalwijk heeft gespeeld. Voor Heerenveen kwam hij negen wedstrijd uit in de eredivisie tussen 2011 en 2013. Voor Zwolle kwam hij 59 wedstrijden uit en daarin scoorde hij twaalf keer. Daarna kwam hij via een Hongaarse club en RKC in Israƫl terecht.

Almere City hoopt dat de aanvaller aanstaande vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard ingezet kan worden.