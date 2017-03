Almere City kon weekend vrij goed gebruiken, schuin oog naar Grim

ALMERE – Bij Almere City is het vrije weekend vooral gebruikt om nog eens goed te kijken naar de afgelopen periode en om rust te pakken voor de komende tijd. Vanaf vrijdag is het namelijk vijf weken vol aan de bak met waarschijnlijk de nacompetitie als vervolg.

,,We spelen nu elke week en in het Paasweekend hebben we een dubbel programma. Het was dus een welkome pauze. Het afgelopen weekend zijn we daarom helemaal vrij geweest. Maandag hebben we nog een keer teruggeblikt en daarna zijn we naar de wedstrijd van vrijdag tegen Telstar gaan kijken”, vertelt trainer Jack de Gier woensdagmiddag na de training.

In de terugblik werd onder meer gekeken naar het gelijke spel tegen Achilles’29 en vooral hoe de tegengoals ontstonden. ,,Dat zijn toch persoonlijke fouten, foute keuzes en niet goed met elkaar communiceren. Tegen MVV vallen de goals eigenlijk hetzelfde. De jongens geven aan dat ze niet weten hoe het komt, maar daarin moeten en kunnen we dus nog verbeteren. Als je het namelijk ziet en begrijpt waarom als je iets doet voor een fout zorgt dan moet je het dus niet doen. Dat moet een speler heel snel beslissen, maar soms maken we afspraken en als die dan niet worden nagekomen dan kun je het aanwijzen. Die afspraken zijn helder dus daar ligt het niet aan.

Almere City staat op de ranglijst op het moment op de achtste plaats in de Jupiler League en in de vierde periode doet de ploeg acht punten uit vier wedstrijden bovenin mee. ,,En met wedstrijden tegen RKC en De Graafschap, die ook bovenin meedraaien in de periode, voor de boeg is er nog wel wat mogelijk en ook op de ranglijst zijn de verschillen niet groot. We kunnen onze doelstelling, de eerste ronde van de play-offs overslaan, dus nog altijd halen.”

Oranje

Tijdens en na de training werd er langs het veld ook met een schuin oog naar het Nederlands elftal gekeken. Sinds dit weekend is Fred Grim, voormalig trainer bij Almere City en nog altijd adviseur van de club, namelijk bondscoach. Daarnaast is Mike Grim, de zoon van de oefenmeester, derde keeper in Almere. ,,Ik ga zeker naar de Arena vanavond en ik hoop natuurlijk dat we winnen. Ik vind het ook wel bijzonder hoor dat mijn vader, ondanks dat manier waarop, nu bondscoach is. Ik zou het wel mooi vinden als de spelers vanavond laten zien dat het niet de schuld van de trainer was wat daar in Bulgarije is gebeurd. En voor mijn vader hoop ik dat hij er van kan genieten en misschien zit er nog wel meer in voor hem. Dat moeten we afwachten. Ik ben hoe dan ook al ontzettend trots”, aldus Grim.