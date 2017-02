Almere City huurt speler van Feyenoord

ALMERE – Almere City FC heeft dinsdagavond nog een speler aan zich weten te binden. Het gaat om de verdediger Faris Hammouti die voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Feyenoord.

De twintigjarige Hammouti is een verdediger die vorig jaar een tweejarig contract tekende bij de eredivisieclub uit Rotterdam. Hij speelde het afgelopen half jaar twee keer voor Jong Feyenoord, maar kwam vanwege een blessure niet veel meer in actie.

Het is de bedoeling dat hij bij Almere City in eerste instantie in Jong komt te spelen. Eerder werd dinsdag bekend dat de Almeerse club in de Jupiler League Calvin Mac-Intosch heeft vastgelegd voor anderhalf seizoen.