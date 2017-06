Almere City huurt Hammouti ook volgend seizoen

ALMERE – Almere City FC heeft de huurovereenkomst met Faris Hammouti van Feyenoord voor een seizoen verlengd. De twintigjarige middenvelder die ook verdedigend kan spelen werd sinds afgelopen winterstop gehuurd van de Rotterdammers.

,,Het is mooi dat ik vast mag aansluiten bij de A-selectie. Dat is weer een nieuwe stap in mijn ontwikkeling. Ik hoop veel wedstrijdminuten te gaan maken en met Almere City opnieuw mee te strijden om promotieā€, zo laat Hammouti via een persbericht van de club weten.

Het afgelopen seizoen kwam de voetballer vooral in de slotfase van de competitie uit voor de hoofdmacht van de Almeerders.