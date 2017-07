Almere City heeft contract De Gier tussentijds verlengd

ALMERE – Jupiler Leagueclub Almere City FC heeft het contract van hoofdtrainer Jack de Gier tussentijds verlengd. Op de website laat de club weten dat de verbintenis nu tot en met de zomer van 2019 loopt.

Het contract van De Gier liep oorspronkelijk tot en met het einde van het komende seizoen, maar mede door belangstelling vanuit NEC uit Nijmegen is het contract open gebroken. ,,Om het vertrouwen in hem te onderstrepen hebben wij nu reeds de optie voor een extra jaar in zijn contract gelicht, waardoor Jack de komende twee seizoenen aan de club verbonden blijft”, schrijf City-directeur John Bes op de website.

De Gier en de selectie van Almere City beginnen maandag aan de voorbereiding van het seizoen. Het nieuwe seizoen start voor de Almeerders op vrijdag 18 augustus met de uitwedstrijd naar NEC Nijmegen.