Almere City had meer verdiend in De Koel

ALMERE – Almere City heeft in Venlo met 3-2 verloren waar het eigenlijk een gelijkspel had verdiend. Na een spectaculaire eerste helft (2-2) moesten de Almeerders uiteindelijk toch buigen voor de koploper in Jupiler League.

City had al na een minuut achter kunnen staan, maar Ralf Seuntjens was niet scherp waar een halve minuut later Soufyan Ahannach dat aan de andere kant wel was. Ahannach profiteerde van een te korte terugspeelbal van Moreno Rutten en dus kenden de Almeerders een prima start tegen de koploper.

Die prima start duurder maar tien minuten, want toen stonden Damon Mirani en Calvin Mac-Intosch niet scherp te dekken. Dat kan één keer tegen spitsen van het kaliber Torino Hunte en Seuntjens, maar dit keer twijfelde beide aanvalers niet en Seuntjens legde simpel de gelijkmaker, er werd ze eigenlijk geen strobreed in de weg gelegd, achter doelman Chiel Kramer.

Dat de Venlonaren ook niet helemaal scherp waren bleek nog geen vier minuten later, want bij een vrije trap van Gaston Salasiwa stond Mirani helemaal vrij. Die kopte de op maat gegeven vrije trap dan ook goed en hard binnen voor de Almeerders; 1-2. Het was daarmee in ieder geval een hartstikke vermakelijk eerste kwartier en Mirani maakte zijn foutje in het dekken daarvoor weer min of meer goed.

Ahhhhhhh

Spektakel bleef het ook het kwartier daarna. Beide ploegen bleven namelijk de aanval zoeken. VVV kreeg daaruit nog een kans, maar de hele Koel was even muisstil op het moment dat Ahannach een vrije tap, de bal lag net stil, van net over de middenlijn richting doel schoot. Het ahhhhhh, weerklonk vervolgens op het moment dat de toeschouwers de bal de lat zagen raken in plaats van dat die in het doel achter keeper Delano van Crooij krulde.

Na veertig minuten spelen kreeg City een domme vrije trap tegen. Rick ten Voorde beging aan de zijkant namelijk een overtreding die hij niet had hoeven maken, want medespeler Kees van Buuren stond er nog. Uit die vrije trap maakte Seuntjens de gelijkmaker en dus was die overtreding helemaal dom. Dat de spits opnieuw weer heel vrij stond mag de verdediging zich andermaal aanrekenen en dus werd er met 2-2 gerust, want net daarna mistte Ten Voorde nog een kans bij een hoekschop. Het was daarmee hoe dan ook een schitterende eerste helft om te zien.

Minder risico

In de rust bracht City-trainer Jack de Gier de aanvallend ingestelde spelers Yener Arica en Sylverster van der Water voor de geblesseerd geraakte Mirani en voor Sherjill Mac-Donald, die al licht geblesseerd aan de wedstrijd was begonnen. De Gier stelde Javier Vet vervolgens op naast Mac-Intosch, Arica op de plek van Vet en dus meer aanvallend vermogen en Van der Water ging op de plek van Ten Voorde op rechts en die ging in de punt in plaats van Mac-Donald.

Die wissels, en na tien minuten spelen wisselde VVV ook, zorgden er in ieder geval voor dat de tweede helft niet zo spectaculair was als het eerste bedrijf. Beide ploegen waren duidelijk voorzichtiger en zochten niet zo maar meer de aanval wat in de eerste helft wel gebeurde.

Spanning

Dat spektakel kwam de laatste twintig minuten weer terug, maar dan vanwege de spanning. De thuisploeg drong aan en City kwam er af en toe gevaarlijk uit, maar de hachelijke situaties waren toch het meest voor het doel van Kramer. Die kon eerst nog knap redden op een inzet, maar na tachtig minuten moest hij buigen op een inzet van Joey Sleegers, via de binnenkant van de paal, en dus stond City voor het eerst achter deze wedstrijd.

De laatste tien minuten probeerde City het nog wel, maar de Almeerders kwamen er voetballend en zeker fysiek niet meer langs bij de Venlonaren. Opvallend was wel dat de thuisploeg zich terug liet dringen en dus kon de gelijkmaker zeker nog vallen. Die had Ten Voorde in de extra tijd ook nog zeker kunnen maken, maar hij kopte van heel dichtbij te zacht, waar hij vol had moeten uithalen, en dus kon keeper Delano van Crooij de bal redelijk eenvoudig uit de hoek tikken.

Het bleef dus 3-2 waar de Almeerders eigenlijk wel een gelijkspel hadden verdiend. Volgende week is Jong Utrecht in Almere op vrijdag de tegenstander en maandag moeten de Almeerders uit naar RKC Waalwijk.