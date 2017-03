Almere City gelijk bij nummer laatst Achilles

ALMERE – Almere City heeft ind strijd om de vierde periode dure punten laten liggen in Groesbeek. Tegen Achilles’29 werd het 3-3. De Almeerders waren duidelijk beter, maar hadden moeite tegen het tegen degradatie knokkende vechtvoetbal van de thuisploeg.

Almere en Achilles hielden elkaar de eerste 35 minuten redelijk in evenwicht. City was individueel duidelijk sterker, maar kwam er maar moeizaan door bij de ploeg uit Groesbeek. Eigenlijk kreeg alleen Sherjill Mac-Donald een kans, maar hij stuitte op doelman Robbert te Loeke. Aan de kans van de thuisploeg kreeg Freek Thoone een schotkans, maar die werd geblokt door een opnieuw prima spelende Calvin Mac-Intosch.

Na 37 minuten spelen kreeg de ploeg van trainer Jack de Gier een vrije trap net buiten de zestien en kwam van daaruit ook op voorsprong via specialist Soufyan Ahannach. Hij schoot met een boog netjes over de muur binnen, maar die bal leek toch echt houdbaar. Enkele minuten later werd het echter weer gelijk. Uit een afgeslagen hoekschop schoot de vrijstaande Kursad Sürmeli de bal achter doelman Chiel Kramer.

De 1-1-ruststand gaf de verhoudingen in de eerste helft naar behoren . waar Het lukte City niet om door de linies van de nummer laatst van de Jupiler League te komen die bij balverlies erg compact speelde en daarbij het speelveld zo klein als mogelijk hield. City had daar nog geen oplossing.

Werkvoetbal

Direct na rust kwamen de Almeerders opnieuw op voorsprong. Ahannach nam een afgeslagen voorzet van buiten het strafschopgebied direct op de pantoffel en dat schot verdween hard in het net en zorgde voor de 1-2. De thuisploeg probeerde daarna snel weer op gelijke hoogte te komen, maar de Almeerders waren sterker en hielden het achterin in die fase goed dicht. Aanvoerder Tom Overtoom was na 55 minuten spelen zelfs dichtbij de 1-3, maar zijn schot werd gestopt door Te Loeke, de doelman die in de wedstrijd in Almere ook al een behoorlijke pot keepte. City won toen met 1-0 door een schot van Overtoom in de slotfase.

Achilles bleef echter strijden, de ploeg knokt immers tegen degradatie en kan elk punt gebruiken. De thuisploeg was iets later in de 67ste minuut al heel dichtbij de gelijkmaker. De vrije trap van invaller Boy van Beek verdween echter op de paal, maar een minuut later was het wel raak. Emir Smajic profiteerde van een rommelige situatie voor Kramer en met een boogbal schoot hij over Mac-Donald de 2-2 binnen. De Almeerders hadden het daarna duidelijk lastig tegen het knokvoetbal van de thuisploeg. Eerst kreeg Damon Mirani al een gele kaart en even later kreeg ook Mac-Intosch een prent voor een overtreding. City had het moeilijk en de thuisploeg rook meer dan een gelijkspel.

Zo kreeg Jop van Steen daarna een grote kans, maar hij werd gestopt door Kramer. Die hield zijn ploeg daar nog op de been, maar een minuut later moest hij buigen voor dezelfde Van Steen. Die schoot, opnieuw bij een rommelige situatie en door goed doorgaan, deze mogelijkheid wel binnen. En daarmee kwamen ze zeker op basis van werklust terecht op voorsprong.

Na 83 minuten kwamen de Almeerders echter tegen de verhoudingen in langszij. Een vrije trap van Ahnnach werd geblokt door de muur, Overtoom schoot opnieuw en de bal kwam voor de voeten van Mac-Intosch. Die leek buitenspel te staan, maar schoof de bal binnen en het doelpunt werd goedgekeurd ondanks de hevige, misschien wel terecht maar moeilijk te zien vanaf de tribune, protesten van de thuisploeg.

In de slotfase drong City nog behoorlijk aan en werden schoten van de ingevallen Yener Arica en Sylvester van der Water nog van de lijn gehaald. Daarna nam Ahannach nog een vrije trap, maar die werd door Te Loeke gekeerd. Het bleef dus ondanks dat slotoffensief bij 3-3.

Komend weekend is City vrij. Het weekend daarna is Telstar in Almere de tegenstander.