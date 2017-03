Almere City geeft doelpunten te makkelijk weg

ALMERE – Ondanks dat 2-2 bij MVV in Maastricht vooraf een goed resultaat zou zijn, gingen de spelers en staf van Almere City toch met een rot gevoel weg uit Limburg. De Almeerders kwamen namelijk twee keer op voorsprong en gaven de tegendoelpunten tegen de nummer vijf in de Jupiler League vervolgens te makkelijk weg.

,,Beide doelpunten mogen gewoon niet vallen. Bij de eerste staat de kleinste man van het veld vrij. We stonden er gewoon bij en keken er naar. Onbegrijpelijk”, reageerde Calvin Mac-Intosch na afloop. ,,Daarbij was het een slechte eerste helft van ons en dan kom je in de tweede helft dus twee keer voor en dan vind ik het een stukje onvolwassenheid zoals we die doelpunten dan tegen krijgen. Daarom baal ik wel”, vulde de verdediger aan die het tweede doelpunt voor zijn rekening nam.

Ook Jeffrey Rijdijk liep met een rot gevoel uit de kleedkamer weg. De middenvelder die als spits begon vond het namelijk een moeilijke wedstrijd. ,,Ik moest echt erg wennen de eerste helft. Het liep ook helemaal niet. Gelukkig ging het de tweede helft iets beter, komen we voor, maar dan valt die eerste tegengoal door de kleinste man van het veld(kopbal Emrullah Güvenç, red.) en die vrije trap waarbij Lars Nieuwpoort hands maakt was volgens mij ook niet terecht, maar goed. Die goal mag nooit vallen. Net als de tweede. Dat mag ook niet”, aldus Rijsdijk.

In de slotfase werd Rijsdijk ook nog onderuit gehaakt in de zestienmeter en dat had volgens trainer Jack de Gier een strafschop moeten zijn. ,,Ik vond het trio sowieso niet zo goed. Zo vond ik die handsbal van Nieuwpoort ook geen hands. Hij heeft zijn arm naast zijn lichaam en de bal wordt er vanaf een meter tegen aan geschoten, maar goed die geeft hij wel en die penalty dus niet. Het is niet anders, maar wel zonde en dat blijft nu toch hangen”, verwoorde De Gier zijn gevoel voor hij de bus instapte voor de terugreis richting Almere.