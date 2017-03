Almere City FC wint en evenaart puntenrecord

ALMERE – De voetballers van Almere City FC hebben maandagavond kinderlijk eenvoudig van FC Dordrecht gewonnen. In eigen huis werd het 3-0 en daardoor heeft de ploeg van trainer Jack de Gier nu al, met nog acht reguliere competitiewedstrijden te gaan, haar eigen puntenrecord van vijftig punten geëvenaard.

Dat puntenrecord werd vorig seizoen, dus ook onder trainer De Gier, gehaald. Begin dit seizoen gaf de oefenmeester al aan dat aantal punten te willen verbeteren. ,,En nu mag je me er op afrekenen als dat niet lukt”, lachte de oefenmeester in de wetenschap dat er dus nog acht wedstrijden komen. ,,Maar dat we vandaag hebben gewonnen, is belangrijker. We hebben onze plicht gedaan.”

Wakker schudden

Dat winnen ging dus eenvoudig, ook al kopte Joel Thomas namens FC Dordrecht al na vier minuten op de lat. ,,Dat schudde ons wel even wakker”, liet Soufyan Ahannach na afloop weten. Ahannach scoorde zelf, op aangeven van Rick ten Voorde, in de tiende minuut de openingstreffer. De vleugelspeler liet zich gedurende de hele wedstrijd flink gelden. Dat deed hij onder andere met tientallen acties, maar ook door de assist te geven waaruit de 2-0 werd gescoord. In de 43ste minuut wist Ahannach, vanuit de omschakeling, los te komen van zijn tegenstander en de bal vervolgens richting Sjerjill Mac-Donald te spelen. Die twijfelde niet en schoof de bal onder FC Dordrecht-keeper Tim Coremans door.

Ook al liet Ahannach zich gedurende de negentig minuten vrijwel constant zien, werd hij door het publiek niet tot man of the match uitgeroepen. Dat werd, voor de zoveelste keer dit seizoen, verdediger Kees van Buuren. ,,Ik denk dat hij het publiek gewoon betaalt. Volgens mij houdt hij aan het einde van de maand geen geld over”, grapte Ahannach daarover gekscherend.

63 punten

Uiteindelijk was het Mac-Donald die ook de derde treffer voor zijn rekening nam. In de 55ste minuut kopte hij een door Gaston Salasiwa genomen corner binnen: 3-0. Door de overwinning blijft Almere City FC zevende in de Jupiler League en heeft het in de vierde periode zeven punten uit drie wedstrijden. Trainer De Gier wil de vierde periode winnen en dan het liefst met minimaal twintig punten. ,,Dat is onze doelstelling. Dat zou dus ook betekenen dat we dan met 63 punten eindigen. En we willen bij de bovenste zeven ploegen horen.”

City FC lijkt in ieder geval goed op weg. ,,Dat is mooi voor de club, mooi voor de trainer en mooi voor ons”, aldus Ahannach. ,,We maken stappen en dat moet zo blijven.”