Almere City en De Gier verlengen contract

ALMERE – Jupiler Leagueclub Almere City FC en trainer Jack de Gier hebben besloten om ook na dit seizoen met elkaar door te gaan. De club liet zaterdagochtend weten dat De Gier ook volgend jaar nog onder contract staat en er vanuit beide kanten ook een optie voor nog een seizoen is afgesproken.

De Gier begon vorig jaar januari bij de Almeerders nadat in december Maarten Stekelenburg werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Onder De Gier ging het een stuk beter en werd een periodetitel gewonnen en bereikte de club de tweede van de nacompetitie.

,,Deze contractverlenging sluit goed aan bij mijn ambities”, aldus De Gier in een persbericht. ,,Ik heb het hier enorm naar mijn zin. Dat is een belangrijke voorwaarde om langer met elkaar door te gaan. De club als geheel, maar ook de selectie en staf, hebben duidelijk stappen gezet en ik zie het als een uitdaging om met elkaar ook de volgende stap te zetten. Daarnaast zijn er hier volop mogelijkheden om mezelf als trainer te blijven ontwikkelen”, zo liet De Gier weten via de club.

Maandagavond spelen de Almeerders in eigen huis tegen FC Emmen. Afgelopen vrijdag werd verloren met 4-1 bij FC Eindhoven. De ploeg staat momenteel tiende.