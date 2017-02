Almere City eenvoudig met 3-1 langs Den Bosch

ALMERE – Almere City heeft een relatief makkelijk avondje in Den Bosch gehad. Met goed positiespel en sterk verdedigend spel kwamen de Almeerders geen moment in gevaar en werd er dan ook terecht met 3-1 gewonnen.

De Almeerders hadden vanaf het eerste fluitsignaal de touwtjes in handen en de thuisploeg had in balbezit moeite om door de organisatie van de Almeerders te komen. City kreeg daarbij de eerste tien minuten een kansje via een kopbal van Sherjill Mac-Donald, maar het voetbal maakte duidelijk dat de ploeg van trainer Jack de Gier snel wilde scoren. Dat lukte niet direct, want de thuisploeg hield bij balverlies zeker vijf man achter de bal.

Toch lukte het na bijna twintig minuten om door die linie te breken en wel met een vlammend afstandsschot van Tom Overtoom. Zijn knal van zeker 25 meter was onhoudbaar en de openingstreffer was gezien de verhoudingen meer dan terecht. Aanvallend deed de thuisploeg het eerste half uur niet meer dan af en toe een counter en ze kregen meerdere hoekschoppen, maar die werd dan door het centrale verdedigingsblok Damon Mirani en Calvin Mac-Intosch, waarvan het lijkt alsof die al jaren samenspelen, teniet gedaan. Al kreeg Mario Bilate na een half uur namens de thuisploeg nog wel een kans, maar zijn inzet ging net naast.

City kreeg via Soufyan Ahannach twee minuten voor rust nog een grote kans om de score te verdubbelen, maar de aanvaller schoof de bal alleen voor de keeper net naast. Het had City een nog meer comfortabel gevoel gegeven richting de rust en dus was het voor de Almeerders jammer dan de spelmaker die eigenlijk niet te missen kans naast schoot.

Positiespel

Na rust bleef Almere het betere van het spel houden en het positiespel was af en toe om te smullen en leek wel op een trainingspartij met een man meer. Dat resulteerde na acht minuten dan ook in de terechte 2-0. Via Overtoom, hij leidt bijna elke aanval in, ging de bal naar Mac-Donald, die zette Rick ten Voorde vrij voor de keeper en zijn inzt met links verdween in de lange hoek. Een uitstekende aanval waar de thuisploeg niets tegen in had te brengen.

Na een uur spelen en twee wissels kreeg de thuisploeg iets meer grip op het positiespel van de Almeerders, maar echt gevaarlijk werden ze nog niet ondanks dat ze ook met meer druk op de City-defensie gingen spelen. Het zorgde er in ieder geval voor dat de Almeerders er niet meer zo makkelijk uit kwamen als in het eerste kwartier. Het was vooral Mac-Intosch die af en toe verdedigend goed zijn mannetje stond en er voor zorgde dat de thuisploeg niet echt gevaarlijk werd.

Dat de 3-0 na 72 minuten viel was dan ook eigenlijk logisch. Het was Ten Voorde die Ahannach bij de tweede paal bediende en die schoof diagonaal prima binnen. Opnieuw een goede aanval die doeltreffend werd afgerond.

Met nog tien minuten op de klok deed de thuisploeg toch iets terug en kon eigenlijk het eerste foutje van de Almeerse verdediging worden genoteerd. Niek Vossebelt kon na een steekbal namelijk vrij doorlopen en werd niet opgepakt. Hij schoot vervolgens goed binnen en tekende daarmee voor de 3-1.

In de slotfase liet Den Bosch de Almeerders de wedstrijd eigenlijk redelijk eenvoudig uitspelen en dus bleef het bij de 3-1. Volgende week komt Cambuur naar Almere. Lees woensdag in de papieren editie van Almere Vandaag meer. Na vanavond staan de Almeerders op de zesde plek in de Jupiler League.