Almere City doet plicht en wint van Telstar

ALMERE – Almere City heeft in eigen huis gedaan wat het aan de stand verplicht is en met 2-0 gewonnen van Telstar. De Almeerders kwamen geen moment in gevaar en doen door de overwinning nog volop mee in de strijd om de vierde periode.

Almere City had het de eerste helft op de eerste tien minuten na niet moeilijk met de gasten uit Velsen-Zuid. Na een half uur had Rick ten Voorde de score eigenlijk al twee keer moeten openen voor de thuisploeg, maar de eerste kans kopte hij over en bij de tweede nam hij de bal uit de lucht en die verdween vervolgens snoeihard op de lat.

De voorsprong hing dus al in de lucht en dat die na 35 minuten viel was dan ook terecht. Het was Lars Nieuwpoort die bij de eerste Almeerse hoekschop mee naar voren was gekomen en een doorgekopte bal van Calvin Mac-Intosch raakt kopte bij de tweede paal. Telstar was tot dat moment nog geen moment echt gevaarlijk geweest.

Bij Almere City werd deze week overigens bekend dat de aflopende contracten van Paul Quasten en Jasper Waalkens na dit seizoen niet worden verlengd. De clubleiding maakte eerder al wel duidelijk dat ze in gesprek willen met Lars Nieuwpoort en Gaston Salasiwa voor een nieuwe verbintenis.

Na de pauze bleven de Almeerders de baas is eigen stadion. Het was daarbij wachten op de tweede treffer en die kwam na een kwartier spelen. Soufyan Ahannach pikte de bal op in de drukke zestien en zag de rechterbovenhoek blijkbaar als enige gaatje want daar krulde hij de bal precies in. Schitterend doelpunt, een verdiende tussenstand en de vijftiende van het seizoen voor Ahannach.

Telstar kreeg in het laatste half uur nog twee mogelijkheden, een vrije trap en een schot, maar die waren gevaarlijker dan de uitvoering. Almere ging nog wel op zoek naar de derde, maar echte drang was er niet meer en dus werd het uitspelen zonder in gevaar te komen. Dat lukte prima en daarmee boekten de Almeerders een nuttige overwinning in de strijd om de vierde periode en voor de positie op de ranglijst.

Op de ranglijst staan de Almeerders nu achtste en in de stand om de vierde periode derde. Volgende week moet de ploeg in Noord-Limburg tegen koploper VVV-Venlo.