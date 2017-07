Almere Centrum komend weekend decor voor Stadstuinenfestival

Almer – Het centrum van Stad is komend weekend het decor voor de eerste editie van het Stadstuinenfestival. Speciaal hiervoor wordt 850 vierkante meter echt gras en een 1000 meter lange groene loper geplaatst. Bezoekers kunnen wandelend over de loper bijzondere en duurzame producten proeven en ontdekken en genieten van tijdelijke kunstwerken van bloemen en groenten. Daarnaast biedt het weekend een uitgebreid programma vol theater, muziek, dans en kinderactiviteiten. De flyer met alle activiteiten per dag is te vinden op www.stadstuinenfestival.nl, maar hieronder vast een greep uit de activiteiten.

Theater, muziek en dans

Het hele weekend kan genoten worden van diverse muzikale optredens en theatervoorstellingen. Op het Bloemenpodium op de Esplanade wisselen bands en dj’s elkaar af. Op zaterdag verandert het Weerwater in een open podium voor een bijzondere act. Twee zingende aquanauten op reusachtige hoorns brengen drijvend een sonate ten gehore. Door het hele centrum staan living statues en worden acts opgevoerd.

Duurzaam en innovatief

Thema’s als duurzaamheid, energie en klimaat en voeding van de toekomst staan centraal op het festival. Diverse organisaties en instanties laten duurzame initiatieven zien of tonen hoe mensen thuis nog duurzamer kunnen leven en eten. In de kas van de Floriade Food Experience op het Forum worden in de groentesnijderij, het popcornlab en de ijsjesfabriek bijvoorbeeld

de lekkere en verantwoorde traktaties en hapjes bereid.

Almeerse Wind laat in hun tuin zien hoe mensen groene stroom van eigen molens kunnen krijgen en in de hergebruiktuin van Ocean Sole speelt hergebruik van slippers de hoofdrol. Zo zijn er nog

veel meer tuinen waar duurzaamheid, hergebruik en recycling de hoofdrol spelen.

Kinderactiviteiten

Ook aan de jongste bezoekers is gedacht. Zij kunnen in de Poppenkast Dome op de Esplanade kijken naar leuke poppenkastvoorstellingen of luisteren naar spannende verhalen die worden voorgelezen. In de Recycle Dome worden muziekinstrumenten gemaakt van de meest uiteenlopende hergebruikte producten. Circusartiesten in de dop kunnen hun kunsten laten zien in de piste van het Malle Balle Circus. Er zijn ook diverse educatieve tuintjes waar kinderen leren hoe ze een moestuin kunnen aanleggen of wat ze voor lekkers met fruit en groente kunnen maken.

Bloemenkunst

Voor de aankleding wordt gebruik gemaakt van echte bloemen. De Almeerse kunstenaar Erik Fakkeldij maakt samen met 20 studenten van het Groenhorst College een reusachtige bloemenboog van zes bij vier meter in de Schutterstraat. Ook de trappen naar restaurantplein Belfort worden door De huyskweker omgetoverd tot één grote bloemenzee. Op de Diagonaal staan eetbare groentebogen die in samenwerking met Onze Volkstuinen in de kas zijn gekweekt.

Winkeltuinen

Verschillende winkeliers in het centrum hebben hun eigen tuin. Zo staat er in de Schutterstraat een bloeiende schoenenboom van Catwalk Boutique. Maar ook andere winkels hebben voor het festival een tuin ingericht. Niet alleen kleding of accessoires

worden in deze tuinen onder de aandacht gebracht. Mediamarkt en hifi-speciaalzaak HiFi Klubben hebben ook hun eigen tuinen en in de tuinen van Team kappers, Douglas en The Bodyshop kunnen haar en make-up onder handen genomen worden.

Voor de nodige versnaperingen of om even bij te komen van alle bijzondere activiteiten kunnen bezoekers onder andere terecht in de picknicktuin op het Belfort of de tuinen van Subway, Thee- en koffiespeciaalzaak Drewes, de bierproeftuin van Bier en Plezier op de koffietuin van Mockamore.

Het Stadstuinenfestival is zaterdag 8 en zondag 9 juli van 12.00 tot 17.00 uur in Almere Centrum. Kijk voor meer informatie over de programmering op www.stadstuinenfestival.nl en op Facebook/stadstuinenfestival