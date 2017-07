Almere Centraal na winst aan kop in Eredivisie Zeilen

ALMERE – Het team van Almere Centraal heeft de tweede speelronde van de Eredivisie Zeilen op de Westeinder plassen bij Aalsmeer gewonnen. Giesbeek eindigt op een tweede plaats en Uitdam wordt derde.

Door de winst in deze speelronde neemt Almere Centraal ook de koppositie over van Scheveningen in de strijd om de Landstitel in 2017. In het totaal zijn er in Aalsmeer 45 races gevaren in zeer uiteenlopende omstandigheden.

Er volgen nog drie speelrondes in 2017. De top drie van de Eredivisie plaatst zich voor de Sailing Champions League in 2018.