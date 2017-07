Almeerse zwaar mishandeld na sussen ruzie in kroeg Zeedijk

AMSTERDAM – Een 24-jarige vrouw uit Almere is in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 mei zwaar mishandeld in een kroeg aan de Zeedijk in Amsterdam. De politie heeft de dader nog niet opgepakt en heeft nu foto’s van hem vrijgegeven.

Die avond ging zij met twee vriendinnen stappen in Amsterdam en daarbij werd een café op de Zeedijk aangedaan. Het was een gezellige avond. Toen de vrouw rond half vier een sigaretje ging roken in het rokersgedeelte was ze getuige van een woordenwisseling tussen een jonge vrouw en een jongeman. Waar dat over ging kan het slachtoffer zich niet meer herinneren.

De vrouw probeerde te sussen en hield de beide partijen uit elkaar. De vrouw verliet op enig moment het rokersgedeelte, de man bleef achter, net als het slachtoffer. Er werden over en weer nog wat dingen gezegd. Kennelijk raakte de man zo geïrriteerd door de discussie dat hij een glas pakte en dat kapot sloeg in het gezicht van de jonge vrouw.

De vrouw raakte ernstig gewond in haar gezicht. Eenmaal in het ziekenhuis werd een plastisch chirurg opgeroepen die haar gezicht heeft hecht. De stukjes glas zaten er toen nog in. De vrouw hield blijvend letsel over aan het voorval. De politie heeft het letsel met foto’s geregistreerd.

In de kroeg zijn camerabeelden van het incident gemaakt waarop de dader duidelijk te zien is. De politie heeft deze foto’s vrijgegeven en roept mensen die de man herkennen op om contact op te nemen.