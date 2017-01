Almeerse verduistert zeven ton

ALMERE – Zeven ton in nog geen twee jaar tijd zou de voormalig medewerker de 46-jarige Amber G.uit Almere hebben weggesluisd naar eigen rekeningen vanuit het Almeerse sportvoedingsmiddelen bedrijf MY Corporate. De verduistering kwam aan het licht toen de nieuwe boekhouder onregelmatigheden constateerde in de financiële overzichten. Een week na de ontdekking bekende ze en vertelde wat er gebeurd was.

Gokverslaafd. Dagelijks speelde ze online bij Holland Casino en vergokte ze duizenden euro’s. Gewonnen geld werd gelijk weer ingezet. Alles om een miljoen te winnen. ,,Ik zat gevangen in een kooi”, omschreef G. de situatie.

Dinsdag moest de voormalig rechterhand van de eigenaar zich verantwoorden voor de rechter. De officier eiste achttien maanden cel waarvan zes voorwaardelijk. In haar requisitoir vermeldde ze dat ze in haar loopbaan nog nooit dit soort bedragen zag langskomen als het ging om verduistering in dienstbetrekking.

G. werkte achttien jaar voor het bedrijf en kreeg al jaren het volledige vertrouwen van haar baas. Het bedrijf ging bijna failliet aan de fraude. De eigenaar die tijdens de zitting zijn verhaal deed, verkocht zijn eigen auto en betaalde zijn dochter geen loon meer om zijn bedrijf te redden.

Inmiddels heeft hij een eenmanszaak en probeert hij langzaam aan weer iets op te bouwen. Zijn vertrouwen in anderen is diep geschaad, liet hij weten. Maar wat hem het meest dwars zit, is dat G. na al die ellende die ze hem en zijn familie had aangedaan nog geen cent aan hem had overgemaakt. ,,Ik kook van woede daarover.”

,,Heeft u in de tijd dat dit gaande was nooit gedacht: Dit moet stoppen, ik ga hulp zoeken”, vroeg de officier zich af. De Almeerse antwoordde: ,,Nee, dat kon ik niet. Ik hoopte dat ik gecontroleerd zou worden en het ontdekt werd, zodat het zou stoppen.” Het lijkt wel alsof G. de schuld bij het bedrijf legde, constateerde de rechter. ,,Ik heb diepe spijt dat het zo gegaan is en ben daarvoor verantwoordelijk. Maar ik heb een moeilijke tijd gehad en heb dat nog steeds”, reageerde zij.

In een civiele zaak is inmiddels een vordering van 570.000 euro toegewezen aan de voormalig werkgever. De rest vordert hij via deze rechtszaak. De officier eiste de schadevergoedingsmaatregel op te leggen voor het gehele bedrag, zodat de man niet zelf achter het geld hoeft aan te gaan, maar de staat dat voor hem regelt.

De rechtbank doet op 24 januari uitspraak.