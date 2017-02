Almeerse theatermaker wil met stichting Hero impact van oorlog laten zien

ALMERE – Wat doet oorlog met een mens en hoe beïnvloedt zo’n ervaring de rest van iemands leven? Theatermaker Nick Teunissen zag het met eigen ogen toen hij een relatie kreeg met een Bosniër die ruim twintig jaar geleden zijn geboorteland ontvluchtte. ,,Dit soort verhalen verdient het om verteld te worden”, vindt Teunissen. Daarom richtte hij met steun van Mooi Zo Goed Zo en Trip Notarissen de stichting Platform Hero op. Een creatief makers-platform dat met theatrale en beeldende middelen verhalen gaat vertellen van mensen die hebben moeten leven onder extreme omstandigheden, zoals oorlog.

Het eerste project wordt de voorstelling Enkeltje Holandija. Teunissen neemt het publiek mee naar Sarajevo, waar zijn geliefde twintig jaar geleden probeerde te ontsnappen aan de verwoestende belegering van zijn stad. ,,Het heeft jaren geduurd voordat hij weer in staat was om terug te keren naar zijn geboorteland en weer een beetje kon terugkijken. Hij was al die tijd vooral bezig geweest met overleven. Vluchten, alles achterlaten, vervolgens van het ene naar het andere azc en maar proberen te integreren. Over de oorlog wordt hier in Sarajevo niet veel gepraat. Veel dingen zijn nog altijd onbespreekbaar.”

’Vrede is niet vanzelfsprekend’

Teunissen vatte enkele jaren geleden het plan op om een solovoorstelling te gaan maken, maar was toen nog een beetje zoekende naar de inhoud. ,,Het moest wel een voorstelling worden waarin ik echt wat te zeggen had”, aldus de theatermaker. Hij raakte geïnspireerd door de verhalen van zijn Bosnische vriend en schoonfamilie en de zichtbare sporen die de oorlog heeft achtergelaten in Sarajevo.

Teunissen beschrijft een muzikant die iedere dag naast een inslagkrater zijn cello bespeelde. ,,Tweeëntwintig dagen lang, één dag voor elk slachtoffer. Creativiteit als antwoord op vernietiging.” De verhalen van deze helden verdienen het om verteld te worden, vandaar stichting Hero, vervolgt Teunissen. ,,In ons vredige Nederland lijkt oorlog zo ver weg, maar vrede is echt niet zo vanzelfsprekend. Op 4 mei herdenken wij hier de oorlogsslachtoffers en hangen we keurig een krans op, maar ik wil aan de hand van de actualiteit laten zien wat voor impact oorlog heeft op mensen. Overigens zonder belerend te zijn. Ik heb nu gekozen voor de Balkan, omdat dat ten eerste heel dicht bij mij staat op dit moment. En ook omdat de oorlog daar niet zo heel lang geleden heeft gewoed, maar ook niet meer zo heel vers is om er over te kunnen praten.”

Verhalen voor wel acht voorstellingen

Teunissen woont nu alweer enige tijd met zijn vriend in Sarajavo, waar hij flink wat research heeft gedaan en inspiratie opdeed voor zijn voorstelling. ,,Eerlijk gezegd leverde dat verhalen op voor wel acht voorstellingen. Gelukkig heb ik een goed creatief team om me heen verzameld, dat me af en toe kan terugfluiten”, lacht hij. ,,Maar we vonden eigenlijk allemaal wel dat er veel meer in zit dan één voorstelling. Je zou er ook een mooie documentaire over kunnen maken of er iets mee kunnen doen binnen het onderwijs. Natuurlijk moet je daar wel eerst de nodige gelden voor bij elkaar zien te krijgen. Dit alles was aanleiding voor het oprichten van een stichting.”

Samen met zijn bestuur, bestaande uit Silvia Kottman, Marjan Ivonne Smit, Marieke Breed, en met ondersteuning van Tessa Haan, heeft Teunissen vorige week de handtekeningen gezet onder de akte. ,,Komend najaar willen we de voorstelling Enkeltje Hollandia op de planken te brengen. Het wordt een kleinkunstvoorstelling met sketches, persoonlijke verhalen en mooie liedjes en die gaan we uiteraard in Almere spelen, maar ook elders in het land.”