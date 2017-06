Almeerse turner Steffano van Brummen Nederlands kampioen

Almere – De Almeerse turner Steffano van Brummen is afgelopen weekend in Rotterdam Ahoy Nederlands kampioen geworden. De 13-jarige turner komt uit op het hoogste niveau in zijn leeftijdsklasse, Jeugd 2 Eredivisie. Hij traint maar liefst 24 uur per week bij SV Pax in Hoofddorp en zit ook in de Jong Oranje selectie. ,,Steffano zit in Almere op school, in het tweede jaar van de Topsportklas op het Echnaton. Dat betekent dat we heel wat op een neer rijden tussen Almere en Hoofddorp, soms zelfs twee keer op een dag. Alleen op zondag traint hij niet”, vertelt zijn trotse moeder Nathalie de Nooijer.

Dat de vele trainingsuren hun vruchten afwerpen bleek afgelopen weekend tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Rotterdam Ahoy. Zaterdag wist Van Brummen de meerkampfinale te winnen en op zondag sleepte hij ook nog eens vier medailles in de wacht bij de toestelfinales. Het Almeerse turntalent werd Nederlands kampioen op de toestellen rek en sprong, won zilver op voltige en pakte brons op vloer.

Ook ritmische gymnastes van Turning Spirit Almere (TSA) kwamen afgelopen weekend in actie tijdens het NK in Ahoy. De senioren C-groep sleepte daar een zilveren medaille voor hoepel in de wacht en de prejunioren B-groep werd gedeeld vierde.

Toestelprijzen TSA

Daarnaast waren er vorig weekend ook al Almeerse turnsuccessen op het NK voor de Talenten- en Eerste Divisie in Waalwijk. De herenselectie van Turning Spirit Almere ging naar huis met vijf toestelprijzen. Elijah Faverus won brons op de toestellen vloer en ringen, Aiden van Lieshout pakte het zilver op de ringen en Xavi Lubbe won brons op brug en rek. ,,Een mooie afsluiting van het wedstrijdseizoen, dat voor de TSA-heren ook al heel goed was gestart met twee zilveren medailles op het NK voor clubteams”, aldus hun tevreden trainster Margriet Roeters.