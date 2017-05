Almeerse stortplaats onderdeel van tienjarig experiment

ALMERE – Braambergen is tien jaar lang onderdeel van een experiment naar het duurzaam beheren van stortplaatsen. Gedeputeerde Ad Meijer van de provincie Flevoland heeft dinsdagmiddag op de Almeerse stortplaats het startschot gegeven voor dit wetenschappelijke onderzoek.

Voor dit onderzoek werken de afvalbranche, provincies, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en diverse wetenschappelijke instituten samen. Zij hopen antwoord te krijgen op de vraag of het mogelijk is verontreiniging binnen een stortplaats onschadelijk te maken. Als dit lukt, is de nu wettelijk vereiste eeuwigdurende nazorg van een gesloten stortlocatie niet meer nodig.

Op drie locaties in Nederland gaan experimenten van start: Braambergen, Wieringermeer (Hollands Kroon) en Kragge II (Bergen op Zoom). Op deze plekken zijn in het afgelopen jaar al de nodige voorbereidingen al getroffen. Naar verwachting duur het hele proces tien jaar.