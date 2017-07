Almeerse pionier Allard Veldhuis overleden

Almere – Almeerder Allard Veldhuis is woensdag overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Veldhuis was een echte pionier die veel heeft betekend voor Almere. Zo stond hij aan de wieg van het jongerenwerk in onze stad. Hij was actief op Jeugdland, bij het toenmalige jongerencentrum Space, het kindervakantiewerk en buurtcentra ’t Kardoes en Karwij. Als betrokken Almeerder zat hij ook in de gemeenteraad.

Veldhuis was vanaf 1993 dertien jaar lang de organisator van het Bevrijdingsfestival en hij organiseerde jarenlang de Sinterklaasintocht in Almere. Ook was hij betrokken bij de Holland Triatlon, waar hij vol enthousiasme de triatleten het stadion binnenpraatte. In de Almere Vandaag-rubriek 30 jaar gemeente Almere vertelde hij in 2014 dat hij zich een wereldburger voelde die in Almere woonde, werkte en leefde. ,,Een ding blijf ik altijd, een Amsterdammer, want daar stond in 1946 in de Hillegomstraat ooit mijn wieg”, zei hij toen. Vooruitblikkend op de toekomst hoopt hij weer een beetje fitter te worden, maar helaas ging het steeds slechter met hem. Uit de vele reacties op sociale media blijkt wel hoe bekend en geliefd Allard Veldhuis was bij velen. Hij is 71 jaar geworden.