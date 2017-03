Almeerse oud-handbalinternational hard op weg naar titel met Foreholte

ALMERE – Met zes jaar Duitse handbalcompetitie, een aantal interlands en behoorlijk wat eredivisiewedstrijden als ervaring is Wendy Smits misschien wel de beste handbalster die Almere momenteel heeft. Met haar huidige club, Foreholte uit Voorhouten, stevent de 34-jarige Almeerse af op de titel in de eerste divisie en dus lonkt opnieuw het hoogste podium.

,,Ik weet nog niet wat ik doe als we promoveren hoor. Eerst maar eens kampioen worden”, geeft de Almeerse aan nadat zaterdagavond in Voorhouten met 27-25 is gewonnen van ZAP. ,,Het was wel een leuke wedstrijd. We laten ze alleen veel te dichtbij komen. Dat kan gebeuren op zo’n moment. Het wordt dan toch even spannend. Al had ik niet het gevoel dat we echt in gevaar kwamen en dat we zouden gaan verliezen of zo. We waren gewoon beter. Het was een leuke wedstrijd op weg naar misschien wel de titel. Ik denk dat we volgende week als we tegen DSVD hebben gespeeld meer weten. Is toch leuk zo’n titelrace. En met dit team moet het lukken”, aldus de Almeerse.

Bekend

Smits woont in Almere en rijdt dus vier keer in de week, drie keer trainen en een wedstrijd, naar de club in de bollenstreek. Het kost veel tijd en daardoor is het nog altijd meer dan zo maar een hobby. ,,Het is allemaal niet meer zo als bijvoorbeeld in Duitsland. Daar was ik echt alleen met handbal bezig, maar op wedstrijddagen ben ik toch alleen met de wedstrijd bezig.” Dat de sport bij de oosterburen en anders wordt beleefd en op een hoger niveau wordt gespeeld kan Smits zich nog goed herinneren. ,,Ik ging, toen ik er net zat, na een dag hard trainen een avond een biertje drinken in de stad. Gewoon rustig, niets aan de hand, maar ik was blijkbaar gezien, want de dag er na kreeg ik het al te horen. Ik stond ook in alle lokale kranten en kwam op de televisie. Had ik even geen rekening mee gehouden. Ik heb daar zes jaar echt in een handbalbubbel gezeten. Super tof hoor en ik heb ook echt mooie sportmomenten gehad, maar toch ook wel beperkt. Toen ik terug kwam in Nederland heb ik even niets gedaan, maar het begon al heel snel weer te kriebelen.”

De Almeerse speelde vervolgens even voor Fortissimo in Cothen, maar na een conflict met de trainer daar en een kleine pauze werd ze gevraagd door Ricardo Clarijs, de trainer van Foreholte en daar zit ze inmiddels ruim een jaar. ,,Over dat conflict wil ik niet veel meer zeggen behalve dan dat Ricardo wel een trainer is die openstaat voor suggesties. Hij snapt het echt en dat zie je ook aan de manier waarop we spelen. We spelen met plezier en dat is toch heel belangrijk om tot prestaties te komen.”

Inmiddels is Smits al weer 25 jaar bezig met handbal. Begonnen bij Havas en daarna snel naar de top. ,,In die 25 jaar zit ook direct de twijfel of ik wel door moet gaan. Ik heb nu met Upgrade House of Beauty een eigen schoonheidssalon in Tussen de Vaarten en ik ben er wel achter dat er echt wel meer is in het leven dan alleen handbal. Dat wist ik wel, maar als je in zo’n bubbel zit heb je daar niet echt de tijd voor. Alleen deze club is echt een leuke club. Gezellige mensen, een trainer die professioneel is en een leuke talentvolle groep speelsters. En dan vind ik het echt geen straf om deze kant op te komen en ja dan ben ik inderdaad fanatiek. Dan draait het om winnen. Dat heb ik overigens alleen in het veld. Een spelletje hoef ik niet persé te winnen, maar zo lang ik er nog de energie voor heb en mee kan dan win ik graag.”