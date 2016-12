Almeerse oliebollen scoren ruim voldoende

ALMERE – Wat is oud en nieuw zonder oliebollen? Bij gebakkraam R. van den Houten & Kids kun je in ieder geval smakelijke bollen halen. De kraam aan het Philadelphiapad in Buiten scoort een ruim voldoende in de AD Oliebollentest.

De Almeerse gebakkraam staat op de 59e plaats in de jaarlijkse oliebollentest en is beoordeeld met een 6,5. „De oliebol is een tikkeltje aan de vettige kant, maar daar is het tenslotte een oliebol voor. Met al die grote gaten is hij erg luchtig. Ook op smaak meer dan acceptabel”, luidt het oordeel.

Gebakkraam R. van den Houten & Kids verkoopt de oliebollen voor één euro per stuk en heeft een aanbieding van twaalf bollen voor acht euro.