Almeerse musici starten intiem concertpodium in huiselijke sfeer

ALMERE – Een langgekoesterde wens komt uit voor pianist Thomas Herrmann en violiste Vera Laporeva. De internationaal bekende musici, leden van het Erasmus Trio, beginnen een eigen concertpodium in Almere. Vanaf dit jaar worden er concerten georganiseerd in een zaaltje aan hun eigen woning in de Verzetslaan.

„Wij spelen veel concerten in het binnen- en buitenland en merkten dan vaak dat de sfeer bij klassieke concerten vrij afstandelijk en kil is. Het publiek komt naar het concert, gaat netjes zitten en luisteren en gaat weer naar huis. Wij willen dat graag anders”, vertellen Hermann en Laporeva. „Wij bieden concerten in een warme, huiselijke sfeer, het publiek zit heel dicht bij de uitvoerende musici en na het optreden krijgen de mensen de ruimte om elkaar en de musici te leren kennen.”

Om een concertzaal aan huis te kunnen realiseren, ging het muzikale stel op zoek naar een woning waar dat mogelijk zou zijn. „We hebben drie jaar lang gevochten voor dit huis aan de Verzetslaan. Het was een ware Odyssee”, lacht Herrmann. Trots toont hij het zaaltje waar de concerten zullen plaatsvinden. De vleugel staat klaar en langs de wand staan de stoelen voor het publiek opgestapeld. Er is ruimte voor 35 tot 45 toeschouwers, afhankelijk van de grootte van het gezelschap dat optreedt. „We woonden hiervoor in de Waterwijk, vlakbij de Leeghwaterplas. Prachtig, maar we konden daar niet uitbouwen om een concertzaal te realiseren. Na drie jaar onderhandelen en ondertussen ook zo’n zestig andere woningen in Almere te hebben bekeken, is het uiteindelijk toch gelukt om deze woning te bemachtigen. Compleet met aangebouwde atelierruimte die zich dankzij de hoogte uitstekend leent voor het geven van concerten.” In de voortuin staat een fietsenrek voor bezoekers en wie straks met de auto komt kan volgens Herrmann langs de groenstrook om de hoek parkeren. „Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er parkeeroverlast komt in de straat”, benadrukt hij.

Naar verwachting worden er jaarlijks zo’n vier à vijf concerten georganiseerd. „Concerten van een hoogstaand niveau. Het is niet dat wij exclusief willen zijn, beslist niet, maar we willen wel kwaliteit bieden en dat in een intieme setting. Het publiek zit heel dicht op de musici en na afloop van de concerten is er een borrel waarbij het publiek met elkaar en met de musici in gesprek kan gaan”, vertelt Herrmann.

Erasmus Trio bijt spits af

De concertreeks gaat zondag 12 maart van start met een optreden van het Erasmus Trio zelf. „We vonden het wel mooi om zelf het spits af te bijten. Maar het is zeker ook de bedoeling om optredens van andere gezelschappen te programmeren en we willen tevens een podium bieden aan jong, nieuw talent. Daarnaast willen we graag in de toekomst samenwerking aangaan met verschillende kunstenaars om eventueel concerten met exposities te combineren.”

Dat de animo groot is voor dit nieuwe initiatief, blijkt wel uit het feit dat alle plaatsen voor het eerste concert op 12 maart al binnen twee weken gereserveerd waren. „Maar mensen die een concert van ons willen bijwonen kunnen nog wel kaarten kopen voor ons concert op zondagmiddag 19 maart op Schokland. Ons jaarlijkseoptreden in het door de UNESCO uitgewezen wereldcultuurerfgoed is telkens weer een bijzondere concertervaring.” Het Erasmus Trio speelt daar werken van Haydn en Saint-Saens. Kaarten zijn onder meer verkrijgbaar via Museum Schokland en Theater ’t Voorhuys. Houd voor meer informatie over de concertreeks in de Verzetslaan de website www.erasmustrio.com en Facebookpagina van het Erasmus Trio in de gaten.