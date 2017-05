Almeerse missen in actie voor Stichting Haarwensen

ALMERE – De Almeerse missen Anouk Hoefsmid (finalist Miss Teen of Flevoland) en Amanda Alma (finalist Miss Beauty of Flevoland) komen in actie voor de stichting Haarwensen.

,,De verkiezingen waaraan wij meedoen zijn niet alleen leuk, maar zijn ook bedoeld om iets te kunnen betekenen voor anderen”, vertellen de dames. ,,Door heel erg bezig te zijn met je uiterlijk, word je ook heel bewust van deze bevoorrechte positie en dat dat niet voor iedereen is weggelegd. Er zijn ook kinderen en jong volwassenen die bijvoorbeeld door de ziekte Alopecia of een chemobehandeling kaal zijn.” Daarom besloten de meiden zich in te zetten voor Stichting Haarwensen. ,,Die zorgt ervoor dat de kinderen tot en met 18 jaar die hiervoor in aanmerking komen een haarstuk of pruik krijgen.”

Zaterdag 20 mei gaan de twee missen in Almere langs de deuren om eigengemaakte cupcakes te verkopen. ,,Op deze manier hopen wij veel geld in te zamelen voor kostbare haarstukken en pruiken en zo veel kinderen heel gelukkig te kunnen maken.”