Almeerse Miss Zoey grijpt naast finaleplek Miss Universe

ALMERE – Miss Nederland, de 23-jarige Almeerse Zoey Ivory van der Koelen, stond gisteren helaas niet in de grote finale van de Miss Universe verkiezing. Zij moest het op de Filipijnen opnemen tegen 85 Missen uit de hele wereld, dus de concurrentie was ook bijzonder groot. De Almeerse ging dit weekend wel viraal vanwege haar dansje op Beyonce’s ’All the single ladies’.

De finale werd afgelopen weekend ’s nachts live uitgezonden op FOX. Het evenement werd opnieuw gepresenteerd door comedian Steve Harvey, die vorig jaar de enorme blunder maakte door de verkeerde miss te kronen. Dit jaar werd er voor het eerst een Top 13 gekozen, die het grootste gedeelte van de show voor hun rekening nam. Uiteindelijk ging Miss Frankrijk, Iris Mittenaere, er met de kroon vandoor.

Zoey Ivory kijkt desalniettemin terug op een geweldige ervaring. ,,Alles wat ik de afgelopen drie weken heb meegemaakt is niet te beschrijven zo mooi! Ik heb zoveel ervaring opgedaan, verschillende mensen ontmoet het sterkt mij nog meer in hetgeen ik na streef : doe iedere dag datgene waarvan je gepassioneerd bent met degenen van wie je houdt”, zo meldt zij op Facebook.

Kim Kötter, directeur van de Miss Nederland organisatie, laat in een verklaring weten trots te zijn op onze Miss. ,,Het blijft een kwestie van smaak van de zes juryleden of je in de top komt of niet. Als het aan de fans op de Filipijnen had gelegen had Zoey mogen winnen. Maar Iris Mittenaere, Miss Frankrijk is een prachtige en lieve winnaar. Aan Zoey lag het in ieder geval niet. We zijn enorm trots op haar. Samen met haar familie waren we getuige van een fantastische onvergetelijke ervaring. En we zijn enorm enthousiast door alle mogelijkheden die zich nu aandienen.”

De Almeerse ging afgelopen weekend wel de hele wereld over dankzij haar dansje op Beyonce’s ’All the single ladies’. Op het podium kon ze niet stil blijven staan toen ze samen met de andere dames moest wachten op de commercial break tijdens de repetities van de verkiezingen. Zij kende de pasjes perfect uit haar tijd op de dansopleiding, waar zij als 17-jarige ook al danste op dit nummer. De dansende Zoey werd gefilmd en al snel ging de video het hele internet over. „Oepsie, ik ga viraal”, reageerde de Almeerse op Facebook.

Vanaf woensdag is Zoey Ivory weer in Nederland en zal zij zich op haar Nederlandse werkzaamheden voor de Miss Nederland Organisatie gaan richten.