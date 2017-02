Almeerse Miss Zoey Ivory doet mee aan Dance, Dance, Dance

ALMERE – De Almeerse Zoey Ivory van der Koelen, de huidige Miss Nederland, is dit najaar te zien in het derde seizoen van het televisieprogramma Dance, Dance, Dance. De Almeerse, die wereldwijd bekend werd door haar dansje op Beyonce’s All the single ladies tijdens de Miss Universe verkiezingen op de Filipijnen, neemt het samen met haar goede vriend Marnix Lenselink op tegen GTST-actrices Toprak Yalçiner en Stijn Fransen, zangeres Edsilia Rombley en cabaretier Roué Verveer, Shownieuws-collega’s Renate Gerschtanowitz en Koos van Plateringen en The Voice-winnares Maan met haar maatje Kaj van der Voort.

,,Het is een droom die uitkomt”, laat Zoey Ivory via social media weten. ,,Op de eerste dag dat ik op de Filipijnen aankwam kreeg ik dit geweldige nieuws. Ik was zó ontzettend blij en zelfs ontroerd.” Het viel niet mee om dit nieuws voor zich te houden, maar nu RTL zaterdag de deelnemende koppel bekend heeft gemaakt, mag ze het van de daken schreeuwen. ,,Wat een avontuur wordt dit en vooral een grote uitdaging, want ook al heb ik vroeger gedanst (zoals meer kandidaten die hebben meegedaan) ben ik ooit gestopt omdat ik er geen plezier meer in had en ik heb daarna nooit meer een les gevolgd.” Nu gaat zij samen met haar goede vriend Marnix dit avontuur aan. ,,Deze man kan mij altijd laten lachen, dus dat plezier zal zeker terugkomen.”

Vol enthousiasme begint de Almeerse aan de maandenlange en loodzware trainingsperiode die hoort bij deelname van dit programma. Vandaag staan de eerste acht trainingsuurtjes op het programma. Vandaag is de eerste training. ,,Gelijk acht uurtjes. Pittig, maar super excited. Nu vanaf nul beginnen en er vol tegenaan”, aldus Zoey Ivory.

Bloed, zweet en tranen

Artistiek leider en jurylid Timor Steffens staat te trappelen om met de nieuwe koppels aan de slag te gaan. ,,Zij weten na twee seizoenen Dance Dance Dance wat er van hen wordt verwacht. Enorme inzet en veel bloed, zweet en tranen”, zo laat hij weten in een persbericht van RTL. ,,Dat ze toch heel graag mee willen doen, daar heb ik respect voor. Ik weet wat de koppels nu al kunnen en ik kan zeggen: het niveau is hoog. Dit kan alleen maar leiden tot een gruwelijke show.”

Dance, Dance, Dance wordt geproduceerd door Talpa.De presentatie van het programma is opnieuw in handen van Chantal Janzen en Jandino Asporaat. De jury bestaat naast Timor Steffens uit Igone de Jongh en Dan Karaty.