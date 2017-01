Almeerse Miss Nederland klaar voor Miss Universe-strijd

ALMERE – Televisieprogramma’s, radioshows, fotoshoots, trainingen, presentaties en een tripje naar LA. De 23-jarige Zoey Ivory van der Koelen heeft het razend druk sinds zij eind september werd gekroond tot Miss Nederland 2016. „Maar het zijn allemaal ontzettend leuke dingen om te doen, dus ik geniet met volle teugen”, vertelt de Almeerse. Vandaag vertrekt zij naar de Filipijnen voor de Miss Universe verkiezing, waar ze het opneemt tegen missen uit de hele wereld.

De Almeerse deed al vier jaar lang fulltime modellenwerk, toen zij zich opgaf voor de Miss Nederland-verkiezing om meer van zichzelf te kunnen laten zien. Dat is haar goed gelukt. Naast interviews voor bladen en kranten was ze te gast in radioshows en televisieprogramma’s. Zo was de Almeerse afgelopen maandag te zien bij RTL Live en deed ze vorige week samen met Miss Nederland 2015 mee aan de de Quickest Quiz op NPO3, waarin de missen het opnamen op tegen GTST-acteurs Ferry Doedens en Guido Spek. „Helaas verloren we deze zenuwslopende quiz met één puntje verschil, maar het was vooral ontzettend gezellig. Ik merk dat ik het erg leuk vind om voor de camera te staan. Het lijkt me ook leuk om me straks meer te gaan focussen op presenteren en vooral ook acteren.”

Social media

Thuis in de Almeerse Waterwijk vertelt de Almeerse schone wat er allemaal op haar af is gekomen als Miss Nederland. Casual gekleed en met amper make-up op is ze nog steeds prachtig om te zien. Met een grote kop thee ploft ze neer op de bank. „Ik woon hier al mijn hele leven. Ik ben een geboren en getogen Almeerse”, vertelt ze. „Ik ben laatst nog even langs geweest op mijn oude basisschool, de Panta Rhei. Dat was ontzettend leuk. Ik heb de kinderen verteld wat Miss Nederland nu precies inhoudt, dat het daarbij om meer gaat dan alleen een mooi uiterlijk. Dat het ook gaat om wat je te zeggen hebt, hoe je in het leven staat en hoe je jezelf presenteert. Ook op social media, want ook daar wordt naar gekeken.”

Omdat cyberpesten ook iets is waar kinderen mee te maken kunnen krijgen, vond ze het belangrijk om ook de negatieve aspecten van social media te bespreken. „Ik krijg heel veel leuke respons en dat is ontzettend fijn, maar er worden ook minder leuke dingen over mij geschreven. Veelal uit onwetendheid. Zo schreef iemand dat er nooit eens een blonde Miss Nederland wordt gekozen, terwijl die van vorig jaar toch echt blond was. Ik probeer dat soort dingen maar zoveel mogelijk los te laten.”

Geen dag hetzelfde

Geen dag is hetzelfde in het leven van Miss Nederland. „Dat maakt het ook zo leuk. Het hoogtepunt was toch wel een trip naar LA, een geweldige stad die toevallig nog op mijn bucketlist stond.”, vertelt ze. „We hebben onder andere de Miss California verkiezing bijgewoond. Heel leerzaam, bijvoorbeeld om te horen wat voor vragen daar aan de missen worden gesteld en welke antwoorden goed scoren. Als ik bij de top 5 eindig tijdens de Miss Universe-verkiezing volgt er ook zo’n vragenronde, maar ik ga niks van tevoren instuderen. Voor mij geen clichés als ’worldpeace’, ik ben van plan om echt vanuit mezelf te antwoorden.”

Allergie

Miss Nederland is ook ambassadrice van de stichting Hulphond Nederland. „Ontzettend leuk want ik ben gek op honden, alleen blijk ik het afgelopen jaar een zware allergie te hebben ontwikkeld en dat is toch lastig in dit geval. Tijdens het Miss Nederland-traject ben ik zelfs in het ziekenhuis beland omdat ik na een bezoek aan mijn tante, die drie honden heeft, onder de rode uitslag zat en ontzettend benauwd werd.” Nu heeft zij dan ook altijd een EpiPen bij zich, een adrenaline-injectie die wordt gebruikt bij acute allergie.

De afgelopen maanden is de Almeerse als het ware klaargestoomd voor haar deelname aan Miss Universe. „Zo heb ik nog wat presentatie- en catwalktrainingen gehad. Ik praat heel makkelijk, maar kon bijvoorbeeld nog wel wat dingen leren op het gebied van lichaamshouding. Ik had al model al wel de nodige catwalk-ervaring, maar een catwalk-loopje van een Miss is toch wat anders. Daarbij mag je veel meer contact met het publiek maken.”

Dertien jurken

De Almeerse mag straks heel wat koffers pakken voor haar verblijf op de Filipijnen. „Ik heb boven wel dertien jurken van sponsors hangen om te dragen. We moeten er straks namelijk op elk moment op en top als een echte miss uitzien. Ook tijdens de uitstapjes de we daar gaan maken moeten de hoge hakken aan”, lacht zij. Ze heeft heel veel zin in het avontuur. „Ik wil natuurlijk wel een goede indruk maken. Na een rondleiding die ik kreeg bij de Tweede Kamer en heb ik nog even een bezoek gebracht aan de Filipijnse ambassade om te informeren naar de gebruiken van het land. Het is toch een andere cultuur en ik wil graag weten wat voor dingen je geacht wordt te doen en vooral ook niet moet doen. Eten en drinken weigeren is bijvoorbeeld echt niet netjes.”

De Almeerse hoopt bij de Miss Universe verkiezing in elk geval bij de top 15 te eindigen, zodat zij op 29 januari in de finaleshow staat. Als zij de titel mocht winnen staat haar leven helemaal op zijn kop. „Dan kom ik hier voorlopig niet meer terug, want als winnares sta je een jaar lang in dienst van Miss Universe en mag je een jaar lang in New York wonen. Maar zover is het nog niet.”