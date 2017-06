Almeerse meiden winnen beauty-titels Flevoland Rosanna Oosterhof,links, en Faith Landman. - Foto: Rosanna Oosterhof en Faith Landman

ALMERE – De Almeerse Rosanna Oosterhof en Faith Landman zijn afgelopen weekend tot Miss Teen of Flevoland en Miss Beauty of Flevoland uitgeroepen. Beide mogen nu in september mee doen aan de Miss Beauty of the Netherlands verkiezing.