Almeerse krijgt taakstraf voor witwassen

ALMERE – De rechtbank Lelystad heeft een 32-jarige Almeerse veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur waarvan 50 uur voorwaardelijk voor witwassen. De vrouw kocht met crimineel geld een auto van 31.000 euro.

Twee weken geleden eiste de officier van justitie 150 uur werkstraf en vier maanden celstraf voorwaardelijk. Naast het witwassen zou de vrouw ook in het bezit zijn geweest van cocaïne, MDMA pillen en een grote hoeveelheid contant geld. Spullen die bij huiszoeking in haar woning waren gevonden. De rechtbank spreekt haar van deze laatste feiten vrij. Zij vindt dat er onvoldoende bewijs is dat de drugs en het contante geld van de vrouw waren.

De vrouw kwam bij justitie in beeld nadat er op haar naam op 26 september 2014 een Volkswagen Golf ter waarde van 31.000 euro contant bij een garage in Almere werd betaald. De verkoper meldde de ongebruikelijke financiële transactie bij de Financiële Intelligent Unit die vervolgens de politie er van op de hoogte stelde.

Eind mei 2015 werd de vrouw samen met haar vriend in de gekochte auto bij een politiecontrole aangehouden. Bij huiszoeking werden de drugs en het contante geld in een koelbox, beschuitbus en een boodschappentas gevonden.

De vrouw heeft altijd gezegd dat ze niet wist dat de drugs en het geld in haar huis verstopt lagen. Dat had ze ook nooit toegestaan zei ze, aangezien zij twee jonge kinderen heeft. De vrouw zei wel te hebben geweten dat haar vriend, die regelmatig bij haar woonde, in drugs handelde. Of de drugs en het geld van hem waren, wilde ze twee weken geleden niet zeggen.

De vriend van de Almeerse staat binnenkort terecht voor de rechtbank Amsterdam voor onder meer handel in drugs en witwassen.