Almeerse krijgt celstraf voor verduistering zeven ton

ALMERE – Een 46-jarige Almeerse heeft een gevangenisstraf van acht maanden waarvan vier voorwaardelijk opgelegd gekregen wegens de verduistering van zeven ton van haar voormalig werkgever, het Almeerse sportvoedingsmiddelen bedrijf MY Corporate. Daarnaast moet de vrouw het verduisterde geld terug betalen.

De rechtbank houdt er in haar strafmaat rekening mee dat de vrouw nooit eerder met justitie in aanraking is geweest. Ook ziet de rechtbank een verzachtende omstandigheid in het feit dat zij het verduisterde bedrag zal moeten terugbetalen en dat zij in ieder geval de komende tijd geen baan kan vervullen omdat ze de cel in moet. Wel wordt haar de schadevergoedingsmaatregel opgelegd. Bij deze maatregel wordt de staat verantwoordelijk voor de inning van het bedrag. Wanneer iemand niet betaald, kan iemand vast worden gezet. In het geval van de Almeerse zou dat maximaal een jaar zijn. Dit laatste ziet de rechtbank niet bijdragen tot terugbetaling van het gevorderde bedrag. Om die reden heeft zij deze eventuele straf verlaagd tot een dag.

De rechtbank legt een en deel van de celstraf voorwaardelijke op omdat de vrouw geen therapie heeft gevolgd om van haar gokverslaving af te komen. Daarin ziet de rechtbank een kans dat de verdachte toch weer in de fout gaat. Het voorwaardelijk deel dient als een stok achter de deur. De officier van justitie had achttien maanden waarvan zes voorwaardelijk geëist.

De vrouw was gokverslaafd en verspeelde dagelijks online duizenden euro’s. Gewonnen geld werd gelijk weer ingezet. Alles om een miljoen te winnen, zo liet zij de rechtbank weten. ,,Ik zat gevangen in een kooi”, omschreef zijzelf de situatie. Toen ze in 2014 zelf geen geld meer had om in te zetten plunderde ze de rekeningen van haar baas.

De Almeerse werkte achttien jaar voor het bedrijf en kreeg al jaren het volledige vertrouwen van haar baas. Het bedrijf ging bijna failliet aan de fraude. De eigenaar die tijdens de zitting zijn verhaal deed, verkocht zijn eigen auto en betaalde zijn dochter geen loon meer om zijn bedrijf te redden.

De verduistering kwam aan het licht toen de nieuwe boekhouder onregelmatigheden constateerde in de financiële overzichten. Een week na de ontdekking bekende ze en vertelde wat er gebeurd was.