Almeerse keepster wereldkampioen zaalhockey masters

ALMERE – De Almeerse Eline van der Veen is met het Nederlands masters vrouwenzaalhockeyteam dit weekend wereldkampioen geworden. In Duitsland pakte oranje redelijk eenvoudig de titel.

De 43-jarige Van der Veen speelde in het verleden onder meer bij dames 1 van de Almeerse, maar heeft ook voor onder andere Amersfoort gespeeld. ,,Maar zaalhockey vond en was toch eigenlijk altijd wel mijn ding. Daar kan ik echt mijn passie in kwijt. Je doet dan toch iets meer mee met het spelletje.”

Van der Veen kwam bij het mastersteam terecht na een selectieprocedure waar ze zich al eerder voor had aangemeld. ,,Toen ik nog bij de Almeerse speelde, wilde ik eigenlijk al mee doen aan het wk dat toen in Nederland werd gehouden, maar toen scheurde ik mijn kruisband en kon ik niet meedoen. Twee jaar later was het EK en toen ben ik niet geselecteerd en dit keer wel als eerste doelvrouw.”

Met trots kijkt de Almeerse, in het dagelijks leven mede-eigenaar van administratiekantoor G-2, terug op het WK in het Duitse Krefeld. ,,Eigenlijk zijn we geen moment echt in de problemen geweest. Ik had eigenlijk ook wel meer tegenstand verwacht, maar goed bijzonder was het wel. Zo wonnen we de finale van Duitsland met 7-1 en dat is toch wel bijzonder. De zaal zat namelijk helemaal vol, het volkslied wordt gespeeld en ik begon in de basis. Dat is toch leuk.”