Almeerse in de race voor Miss India Holland

ALMERE – Een jonge hippe studente recht die sinds deze week stage loopt bij de rechtbank in Alkmaar en het traditionele Indiase. De in Almere geboren en woonachtige Rovina Joerawan doet dit jaar mee met de verkiezing Miss India Holland en het verschil kan bijna niet groter.

,,Nou ik laat toch zien dat het allebei kan, dus dat valt wel mee”, reageert de 21-jarige Almeerse zelfverzekerd met een lach. ,,Ik ben gewoon in Almere geboren en heb een Hindoestaanse achtergrond. Miss-verkiezingen zijn tegenwoordig ook echt geen vleeskeuringen meer. Je hebt echt beauty en brains nodig. Anders red je het gewoon niet. En het verschil dat ik laat zien vind ik juist leuk, maar dat doen we met al die meiden hoor. Ik ben een moderne vrouw met Hindoestaanse roots en dat laat ik graag zien.”

In maart vindt in Den Haag de finale plaats van de wedstrijd. Samen met achttien andere meiden wordt er dan gestreden om de titel. ,,Momenteel zijn we als groep al bezig met de choreografie voor de openingsshow. Daar beginnen we uiteraard mee en dan hebben we nog een galaronde, een talentenronde en dan tot slot de Indiase ronde. Mensen die mij een beetje kennen weten wat ik ga doen in de talentenronde, maar dat hou ik liever nog even geheim. De jurk voor de galaronde moet ik nog uitzoeken en voor de Indiaronde krijgen we kleren van een sponsor. Daarbij gaat het er vooral om hoe je de jurk draagt en wat je daar mee doet. Het is niet zo dat iedereen dat zo maar kan. Het is best pittig hoor om traditionele kleding op je een juiste en mooie manier te dragen. Als je dat niet goed doet valt het direct op.”

Na die rondes krijgt de Almeerse te horen of ze bij de laatste vier zit en uit die vier wordt na een vragenronde dan de winnaar gekozen. Die mag naar Mumbai in India naar de Indian Princess International-contest. De Almeerse, ze zit in het derde jaar Rechtsgeleerheid van de Universiteit van Amsterdam, is deze week dus begonnen met haar stage en heeft vorig schooljaar een deel in van haar studie in Engeland gevolgd. ,,Ik kende de verkiezing natuurlijk en ben er eigenlijk aan begonnen doordat mijn moeder zei dat ik het zou kunnen. Ik heb me vervolgens opgegeven en nu ben ik dus door de eerste selectie.”