Almeerse hockeyers geven niet thuis

ALMERE – ,,Kom op Ally, kom op Ally.” Een handjevol supporters van de Almeerse Hockey Club liet zich zondagmiddag in een druilerig Rotterdam nadrukkelijk horen met tientallen liedjes, maar dat mocht niet baten. De Almeerders verloren met ruime cijfers van Rotterdam: het werd 8-2.

Het was dan ook haast aandoenlijk om te zien hoe de harde kern zich niks aantrok van de ruime achterstand en telkens weer een nieuw ‘spreekkoor’ startte. Vooral ook omdat hun enthousiasme zo in schril contrast stond met het ondermaatse spel dat Almeerse liet zien. ,,Tachtig procent van onze spelers haalde vandaag niet het gewenste niveau. Een nederlaag tegen Rotterdam calculeer je in, maar de manier waarop is wel pijnlijk. Zowel aanvallend als verdedigend waren we slecht”, sprak coach Alex Verga na afloop dan ook.

Onmogelijk

De enige fase dat Almeerse iets in te brengen had, was vlak na rust. Overigens stond de ploeg van Verga toen al met 3-1 achter en dus leek de opdracht om nog punten mee naar huis te nemen haast onmogelijk. Rotterdam opende de score na negen minuten spelen via een strafcorner, weer negen minuten later viel de 2-0 na een uitstekende combinatie van Rotterdam en vijf minuten voor het rustsignaal werd ook de 3-0 binnengeschoten. Terrance Pieters deed vlak voor rust nog wel iets terug door via een strafcorner de 3-1 te scoren.

De eerste tien minuten van de tweede helft was het dus Almeerse dat feller speelde en ook bij vlagen kansjes creëerde, maar toch was het Rotterdam dat uit kon lopen tot 6-1. Acht minuten voor het eindsignaal scoorde Manu Verga nog wel de 6-2 nadat hij zijn stick tegen een prima inzet van Daniël de Haan kon zetten, maar veel had die treffer niet meer om het lijf. De 7-2 en 8-2 die de Rotterdammers in de laatste minuut nog scoorden, waren niet meer dan interessant voor de statistieken. ,,Het is bijna onmogelijk om goed te spelen als tachtig procent van de spelers zo presteert”, legde Verga de vinger op de zere plek. ,,Ik snap het ook niet. Vorige week (2-2 tegen Qui Vive, red.) speelden we nog goed, maar dan nu dit.”

Donderspeech

Of Verga zijn spelers een donderspeech ging geven, wist de oefenmeester nog niet voordat hij richting kleedkamers ging. ,,Ik ga eerst maar eens kijken hoe hun koppies staan.” De Almeerders blijven overigens elfde in de Hoofdklasse. Aankomend weekend volgt een thuiswedstrijd tegen Den Bosch.