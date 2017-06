Almeerse behoudt Pieterse en De Geus en legt Zwitser Rickli vast

ALMERE – Het herenteam van hockeyclub de Almeerse heeft de contracten van Jonas de Geus en Terrance Pieterse verlengd en heeft voor het nieuwe seizoen ook de Zwitser Andrin Rickli aangetrokken. Dat maakte de club dinsdag op de website bekend.

Het afgelopen seizoen, waarin de Almeerse voor de eerste keer in de Hoofdklasse uitkwam en zich wist te handhaven, speelden De Geus en Pieterse al in het team en maakten zij ook deel uit van Jong Oranje op het WK Under 21. De Geus heeft inmiddels een plek in het grote Oranje en maakte daarvoor onlangs zijn eerst interlanddoelpunt tijdens de Hockey World League in Londen.

De 26-jarige Andrin komt over van Racing Club Brussel, waar hij het afgelopen seizoen een derde plaats mee behaalde in de Belgische League. Hij heeft meerdere malen meegedaan met EHL ( European Hockey League); 2x wist hij tot de laatste 4 teams te komen. De eerste keer was met Rot-Weiss Köln in 2013, waar hij in hetzelfde jaar Duits kampioen mee is geworden.