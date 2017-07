Almeerse band Assorted Travellers live bij Platenhuis ’t Oor

Almere – De Almeerse Americana/folk band Assorted Travellers speelt zaterdag 8 juli live bij de muziekspeciaalzaak Platenhuis ’t Oor. Aanleiding voor het optreden is de onlangs verschenen EP Rustler’s Moon.

De band ontstond in de zomer van 2014. Diezelfde zomer vertrokken de Almeerders naar de ruige kust van west-Frankrijk waar ze hun eerste EP Wild Heart opnamen. De EP werd in eigen beheer uitgebracht. Na de release volgde een landelijke tour en speelden ze onder andere in de Melkweg, Hedon en in het voorprogramma van Henny Vrienten. Tijdens tientallen shows werkte Assorted Travellers aan hun sound en vonden inspiratie in traditionele country en folk stijlen.

De nieuwe EP werd geproduceerd door Tim Knol en gemastered door Ray Kennedy in Nashville, Tennessee. Het bevat songs met een country-hart, geïnspireerd door Woody Guthrie, The Seeger Sessions en de geschiedenis van het Amerikaanse Westen.

Het optreden begint zaterdag om 16.00 uur en is gratis toegankelijk. Platenhuis ’t Oor is te vinden aan de Brouwerstraat 10 in het centrum van Almere.