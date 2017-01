Almeerse Alanis (17) in zang- en dansshow van The Teenz Company

ALMERE – De net 17 jaar geworden Alanis Blom uit Almere is dit seizoen te zien in de show van The Teenz Company. Samen met zeven andere talentvolle tieners schittert zij in de zang- en dansvoorstelling PrettyTalkZ, die onder meer op 18 januari te zien is in het Agora Theater in Lelystad.

De Almeerse 5 vwo-leerlinge zit op de vooropleiding van het Lucia Marthas Institute for Performing Arts en haar doel is om daar een musicalopleiding te gaan doen. Alanis zingt en danst al vanaf haar vijfde jaar en ze heeft inmiddels ook al de nodige theaterervaring. Het begon allemaal bij de toenmalige Faust theaterschool (tegenwoordig Theaterschool Almere) en sindsdien stond ze in meerdere grote producties, waaronder Lès Miserables en Jozef en the Amazing Technicolor Dreamcoat van Stage Entertainment. Ook zong ze bij Kinderen voor Kinderen.

PrettyTalkZ is een professionele en swingende zang- en dansshow door een kleine groep getalenteerde tieners die muzikaal worden begeleid door een liveband. Vele bekende en minder bekende popsongs komen voorbij. De show is bestemd voor een breed publiek, maar met de nadruk op de jeugd van 8 tot 18 jaar.

Bekijk hier het introductiefilmpje van Alanis. Helaas staat haar woonplaats Almere niet op de speellijst, maar op 18 januari is PrettyTalkZ om 19.30 uur te zien in het Agora Theater in Lelystad. Kaarten zijn te bestellen via de website van het theater (er kan een kortingscode worden gebruikt als de gereserveerde kaarten op de avond van de voorstelling worden opgehaald bij het theater: CjpTeenz2017).

Een deel van de opbrengst van de kaartverkoop gaat naar Save the Childedren, een internationale organisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen.