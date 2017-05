Ook vandaag nog tropisch warm

ALMERE – We hebben al een aantal tropisch dagen achter de rug en ook vandaag wordt het flink warm. De temperaturen kunnen oplopen tot boven de 30 graden. Menig Almeerder zoekt op deze warme dagen verkoeling aan het water en het was de afgelopen dagen dan ook flink druk op de Almeerse stranden.

Volgens Weeronline.nl was het nog niet eerder zo warm op 29 mei in ons land. ,,Tot nu toe was 32,2 graden de hoogste temperatuur die ergens in het land op deze dag gemeten werd. Daar gaan we in Limburg vandaag waarschijnlijk overheen. Wordt het ook warmer dan 33,4 graden, dan is het zelfs de warmste meidag in 95 jaar.” In de loop van de middag en avond is er kans op lokale forse onweersbuien. Vanaf morgen is het koeler met maxima van 18 graden aan zee en 21 tot 24 graden in het binnenland.