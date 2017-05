Almeerders gezocht voor ’Team Franc’

ALMERE – Corrosia Theater Expo & Film zoekt weer Almeerders die de expositie ’Graduation Show’ willen samenstellen. Samen met andere stadgenoten gaan zij hiervoor op eindexamenexposities van kunstacademies kunstwerken selecteren. Hun teamcaptain wordt dit keer burgemeester Franc Weerwind.

Op de vraag wat hij zelf met kunst heeft, antwoordt Weerwind: „Ik spaar Nederlands glas en keramiek, zowel uit de periode 1890-1940 als hedendaags. Daarnaast vind ik dat kunst en cultuur verbindt, verduidelijkt en verbeeldt.” Wat betreft Corrosia en Team Franc zegt Weerwind het een goede zaak te vinden dat Almeerders op deze manier een actieve bijdrage leveren aan kunst en cultuur.

Corrosia zelf vindt het belangrijk én leuk om het nieuwe seizoen af te trappen met een expositie die is samengesteld door bewoners van Almere. ,,Over smaak valt immers te twisten.” Samen met gastcurator Fleurie Kloostra bezoeken acht geselecteerde Almeerders komende zomer de afstudeerexposities van de diverse kunstacademies, op zoek naar het voor hen meest indrukwekkende werk.

Om tot goed beargumenteerde keuzes te komen vervult Kloostra de rol van vragensteller en criticaster. Vervolgens komen alle teamleden een halve dag bij elkaar om samen met burgemeester Weerwind en de curator een definitieve selectie te maken. Die selectie wordt vanaf 14 oktober geëxposeerd in de tentoonstelling Team Franc – Graduation Show 2017 in Corrosia.

In 2014 werd voor het eerst gestart met dit democratische tentoonstellingsconcept. Toenmalig burgemeester Annemarie Jorritsma was destijds de captain van Team Annemarie. Wie graag deel wil uitmaken van Team Franc kan zich tot en met 29 mei met een korte motivatie aanmelden via graduationshow@corrosia.nl. Voor 2 juni krijg je te horen of je bent geselecteerd. Meer informatie: www.corrosia.nl.