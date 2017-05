Almeerder vrijgesproken van woningoverval

ALMERE – Een 33-jarige man uit Almere is door de rechtbank in Alkmaar vrijgesproken van een brute woningoverval in de Riouwstraat in Haarlem-Noord. Volgens de rechters zijn er weliswaar sterke aanwijzingen dat de Almeerder betrokken is geweest bij de overval maar ontbreekt het directe bewijs dat hij de dader is.

Op 25 september 2014 werd een destijds 45-jarige bewoonster van de Riouwstraat ’s morgens kort voor 9.00 uur overvallen. De overvaller deed zich voor als controleur van energiebeheerder Liander. Dat was voor de vrouw niet onverwacht, omdat Liander enkele dagen eerder de controle via een brief had aangekondigd.

Wapen

De vermeende controleur stond nog niet binnen in de woning of hij duwde de bewoonster een wapen onder haar neus. Het slachtoffer werd gedwongen een kluis te openen. In het vonnis van de rechtbank staat dat er 420.000 euro is buitgemaakt bij de overval.

De Almeerder werd bijna een jaar geleden in Utrecht aangehouden op verdenking van dat hij de overval heeft gepleegd. Het openbaar ministerie (OM) dacht een sterke zaak tegen hem te hebben. Hij is niet alleen min of meer herkend door het slachtoffer en twee getuigen, maar de politie heeft bij hem ook nepbrieven van Liander gevonden die vrijwel identiek zijn aan de brief die naar de bewoonster van de Riouwstraat is gestuurd. Ook was de mobiele telefoon van de man op de dag van de overval in de buurt van de Riouwstraat.

Eis: acht jaar

De officier van justitie eiste tijdens de zitting een celstraf van acht jaar tegen de Almeerder. Zij achtte niet alleen de woningoverval, maar ook een reeks andere misdrijven bewezen.

De rechtbank heeft de verdachte echter van een deel van de beschuldigingen vrijgesproken. Daarom is hij veroordeeld tot drie jaar cel. De Almeerder is dus ook vrijgesproken van de woningoverval. De rechters vinden het aangedragen bewijs onvoldoende om de man te kunnen veroordelen. Direct bewijs ontbreekt volgens rechter.