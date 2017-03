Almeerder voor rechter na doorrijden na opzettelijke aanrijding

ALMERE – De 27-jarige Almeerder Brian ter L. is veroordeeld tot drie maanden celstraf en een ontzegging van de rijbevoegdheid van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor onder meer het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en het doorrijden na een aanrijding. De politierechter in Almere veroordeelde de verdachte donderdag bij verstek, omdat de man zelf niet bij de zitting aanwezig was.

De Almeerder reed in de nacht van 1 mei vorig jaar achterop de auto van een kennis nadat hij deze een tijdje was gevolgd. De verdachte was onderweg naar huis toen hij in het voorbijgaan de man met zijn vriendin zag rijden. Omdat hij met de man nog een appeltje te schillen had, reed hij achter de auto aan die door de vriendin werd bestuurd.

Toen de vrouw voor de woning van het huis van haar vriend stopte, zag de verdachte zijn kans schoon en botste achterop de auto van het stel. De geschrokken man wilde verhaal halen en probeerde uit te stappen. Dit mislukte omdat de verdachte in de tussentijd zijn auto langszij had gereden waardoor de man het portier niet open kon doen.

De stiefvader die op dat moment thuis was, kwam op het geschreeuw af. Hij ging voor de auto van de Almeerder staan om hem te beletten weg te rijden. Deze trok zich daar niets van aan, drukte het gas in en reed de man omver. De stiefvader werd over de motorkap geslingerd en belandde met een klap op het wegdek. Hij brak daarbij zijn pols.

De gealarmeerde politie hield de verdachte nog diezelfde nacht in zijn auto aan. Bij aanhouding bleek de verdachte ook nog in het bezit te zijn van een mes.